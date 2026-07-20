НОВОСТИ
Вьетнамские школьники завоевали золотые и серебряные медали на международных олимпиадах по химии и биологии
На 58-й Международной олимпиаде по химии (IChO 2026) национальная сборная Вьетнама в составе 4 учащихся добилась выдающегося результата, завоевав 4 золотые медали. По количеству золотых медалей вьетнамская сборная разделила первое место с командами Китая и Индии.
Среди четырех вьетнамских учащихся, получивших золотые медали, трое являются учащимися 12-го класса Специализированной средней школы Ханой — Амстердам города Ханоя: Нгуен Мань Туан, Нгуен Тхе Минь, Чан Хоанг Нам, и один учащийся 12-го класса Специализированной средней школы Виньфук провинции Футхо — Динь Суан Фук.
Этот результат в очередной раз подтверждает позиции сборной Вьетнама в группе стран с наивысшими достижениями (топ-1–3) на Международной олимпиаде по химии, а также продолжает впечатляющую серию успехов последних лет. В период 2020–2026 годов сборная Вьетнама завоевала 25 золотых и 3 серебряные медали из 28 участий учащихся — один из наиболее выдающихся показателей страны на соревнованиях IChO.
IChO 2026 прошла в столице Узбекистана Ташкенте с 10 по 19 июля 2026 года, собрав 368 лучших школьников из 93 стран и территорий. Участники соревновались в двух дисциплинах — теоретической и практической. Продолжительность каждого экзамена составляла 5 часов, что позволило комплексно оценить профессиональные знания, научное мышление, способности к анализу и решению задач, а также навыки точного проведения химических экспериментов.
Содержание заданий IChO 2026 было разработано в современном направлении с учетом передовых областей химии и науки о материалах: производство аммиака, ядерная химия, повторное использование CO₂ и другие направления. Экзаменационные задания оценивали не только уровень владения химическими знаниями, но и способность к химическому мышлению, применению знаний для объяснения природных явлений, производственных процессов, технических и технологических проблем. Одновременно задания требовали от участников анализа и обработки информации, построения научной аргументации, изучения и решения проблем с химической точки зрения, что позволяло всесторонне отражать уровень мышления и способность применять знания на практике.
Четыре вьетнамских школьника завоевали серебряные медали на Международной олимпиаде по биологии
Национальная сборная Вьетнама на Международной олимпиаде по биологии (IBO) 2026 состояла из 4 учащихся, и все они завоевали серебряные медали. При этом трое вьетнамских участников вошли в топ-7 среди обладателей серебряных медалей, а общий результат сборной Вьетнама вновь сохранился в числе восьми лучших команд соревнований.
В частности, серебряными медалистами Международной олимпиады по биологии (IBO) 2026 стали: Тхан Дык Чинь, учащийся 12-го класса Специализированной средней школы Бакзянг провинции Бакнинь; Нгуен Тхань Ан, учащийся 12-го класса Специализированной средней школы естественных наук Ханойского национального университета; Нгуен Лыонг Тхай Зуй, учащийся 12-го класса средней школы Ханой — Амстердам города Ханоя; Фунг Куанг Хынг, учащийся 12-го класса Специализированной средней школы Бакзянг провинции Бакнинь.
37-я Международная олимпиада по биологии была проведена в Вильнюсе, столице Литовской Республики, с 12 по 19 июля 2026 года. В ней приняли участие 86 команд из 86 стран и территорий (в том числе 6 команд-наблюдателей), а также почти 300 участников.
IBO 2026 включала два основных дня соревнований: один день теоретического экзамена с двумя заданиями продолжительностью по 180 минут каждое и четыре лабораторных практических экзамена продолжительностью по 90 минут каждый. Два теоретических задания включали 100 вопросов по темам, связанным с глобальными практическими проблемами: загрязнение окружающей среды, зеленый рост, углеродная нейтральность, борьба с изменением климата, профилактика заболеваний в обществе, диагностика и решения по лечению ряда тяжелых заболеваний человека.
Четыре практических лабораторных экзамена включали: биохимию и молекулярную биологию (навыки анализа генов и белков, применяемые в биотехнологии и медицине); физиологию человека и животных (исследовательские навыки в области фармакологии лекарственных препаратов, заболеваний крови и моделирования исследований в нефрологии); анатомию и систематику животных (требующие навыков микрохирургии, классификации, идентификации, изучения эволюции насекомых — переносчиков заболеваний и прогнозирования изменений климата); вычислительную биологию растений (навыки использования вычислительных инструментов и компьютерного анализа растений и сельского хозяйства).
Международная олимпиада по биологии (IBO) обычно считается одним из ведущих комплексных международных соревнований по естественным наукам для учащихся средней школы в мире. Она требует интегрированных знаний по прикладной математике, физике, химии, биологии и экологии, а также необходимых лабораторных навыков — от молекулярного уровня и уровня организма до экосистем и биосферы.
Достижения сборной Вьетнама на Международной олимпиаде по химии IChO 2026 и Международной олимпиаде по биологии IBO 2026 способствуют подтверждению качества работы по выявлению, отбору и подготовке талантливых учащихся в системе образования. Эти результаты также способствуют реализации руководящих установок партии в области развития образования, подготовки кадров, науки, технологий и инноваций в соответствии с духом резолюций Политбюро №71-NQ/TW и №57-NQ/TW, одновременно создавая стимул для дальнейшего развития высококвалифицированных кадров в области химии, науки и технологий страны.