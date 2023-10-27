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Вьетнамские шахматисты завоевали пять серебряных и две бронзовых медалей на Параазиатских играх-2023
Ле Ван Вьет получил серебряную медаль в индивидуальной стандартной категории VI-B1 среди мужчин с 5,5 очками.
Еще три бронзовые медали для Вьетнама завоевали в стандартных шахматных соревнованиях женской команды Фам Тхи Хыонг, Дао Тхи Ле Суан и Чан Нгок Лан; Ле Ван Вьет, Динь Туан Шон и Дао Туан Кьет в мужской командной категории стандартных шахмат VI-B1; а в стандартных шахматах женской команды B1 - Доан Тху Хуен, Нгуен Тхи Кьеу и Чан Тхи Бить Тху.
Кроме того, Доан Тху Хуен также завоевала бронзовую медаль в индивидуальном стандартном турнире среди женщин P1, а другую бронзу завоевали Нгуен Тхи Хонг, Нгуен Тхи Минь Тху и Нгуен Тхи Ми Линь в женской сборной категории VI-B2 по стандартным шахматам.
По состоянию на 15:00 26 октября Вьетнам занимал 22-е место в медальном зачете Игр с шестью серебряными и пятью бронзовыми медалями.