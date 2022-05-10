Вьетнамские цветы завоевывают рынок Японии

Цветы в продаже в торговом центре AEON Mall Makuhari в префектуре Тиба, Япония. Фото: ВИА

Многие виды цветов Вьетнама прочно закрепились на японском рынке и пользуются большой популярностью у местных потребителей.

Япония в настоящее время остается одним из важных экспортных рынков цветов Вьетнама.

В беседе с корреспондентом ВИА в Японии Каори Сато, глава отдела растениеводства розничной корпоративной группы AEON, сказала, что около 40% цветов, продаваемых в торговом центре AEON Mall Makuhari в префектуре Тиба, — это импортные цветы.

Хироши Ямасаки, офисный работник из Токио, сказал, что часто покупает цветы, чтобы подарить своим родственникам и друзьям. Особенно ему нравятся вьетнамские цветы, потому что они очень свежие и красивые.

Последние статистические данные Таможенной службы Японии показывают, что в 2021 году Япония потратила 65,3 млрд. иен (528 млн. долл. США) на импорт цветов, в том числе 45 млн. долл. США на импорт из Вьетнама, или 8,52% от общей суммы, что ставит Вьетнам на четвертое место среди стран и территорий по экспорту цветов в азиатскую страну.

Оборот экспорта цветов Вьетнама в 2021 году достиг 61,8 млн. долл. США, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 27%.

По данным Вьетнамского торгового представительства в Японии, азиатская страна в основном импортирует из Вьетнама гвоздики, хризантемы, лилии, орхидеи и розы. Хотя доля Вьетнама на японском цветочном рынке в последнее время быстро росла, экономические эксперты говорят, что потенциал вьетнамских цветов на этом рынке остается большим.

По словам Сато, у Вьетнама есть большие возможности для дальнейшего расширения экспорта цветов в Японию.

Вьетнамские цветоводы и экспортеры должны уделять особое внимание обеспечению качества цветов в соответствии со своими обязательствами перед японскими партнерами, а также строго соблюдать правила Японии в отношении карантина растений и использования химикатов для сохранения или окрашивания цветов, сказал вьетнамский торговый советник в Японии Та Дык Минь.