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НОВОСТИ

Вьетнамские футболистки получают поддержку ФИФА в преддверии финала чемпионата мира

Женская футбольная команда Вьетнама получает помощь от эксперта по физической силе и питанию, направленного Международной федерацией футбольных ассоциаций (ФИФА), во время тренировок в Германии.
  Члены женской сборной Вьетнама по футболу. Фото: ВИА  
Женская футбольная команда Вьетнама получает помощь от эксперта по физической силе и питанию, направленного Международной федерацией футбольных ассоциаций (ФИФА), во время тренировок в Германии.
Эксперт, доктор Эллена Тунер, сопровождает команду во время ее пребывания там с 13 по 17 июня.

Это часть поддержки ФИФА для команд, участвующих в предстоящем женском чемпионате мира 2023 года в Австралии и Новой Зеландии.

14 июня Тунер встретился с вьетнамскими игроками, чтобы поделиться информацией и обсудить вопросы здоровья и питания, включая подготовку к быстрой адаптации к различным климатическим условиям в местах проведения чемпионата мира.

Высоко оценив помощь Тунера, главный тренер Май Дык Чунг сказал, что поскольку Вьетнам впервые участвует в финальном раунде Чемпионата мира по футболу среди женщин, помощь эксперта ФИФА полезна для игроков во время подготовки.

Ожидается, что тренер Чунг объявит официальный состав команды на финал 9 июля.

В предстоящем финале чемпионата мира сборная Вьетнама встретится с США, которые являются действующим чемпионом, 22 июля, Португалией 27 июля и Нидерландами, занявшими второе место на предыдущем турнире, 1 августа. Все эти матчи пройдут в Новой Зеландии.

15 июля британский футбольный журнал FourFourTwo опубликовал статью о женской сборной Вьетнама.

В статье говорилось, что состав женской сборной Вьетнама на чемпионат мира 2023 года будет назван этим летом, поскольку страна собирается впервые в своей истории принять участие в турнире.

ВИА/ИЖВ

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