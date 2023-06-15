НОВОСТИ
Вьетнамские футболистки получают поддержку ФИФА в преддверии финала чемпионата мира
Эксперт, доктор Эллена Тунер, сопровождает команду во время ее пребывания там с 13 по 17 июня.
Это часть поддержки ФИФА для команд, участвующих в предстоящем женском чемпионате мира 2023 года в Австралии и Новой Зеландии.
14 июня Тунер встретился с вьетнамскими игроками, чтобы поделиться информацией и обсудить вопросы здоровья и питания, включая подготовку к быстрой адаптации к различным климатическим условиям в местах проведения чемпионата мира.
Высоко оценив помощь Тунера, главный тренер Май Дык Чунг сказал, что поскольку Вьетнам впервые участвует в финальном раунде Чемпионата мира по футболу среди женщин, помощь эксперта ФИФА полезна для игроков во время подготовки.
Ожидается, что тренер Чунг объявит официальный состав команды на финал 9 июля.
В предстоящем финале чемпионата мира сборная Вьетнама встретится с США, которые являются действующим чемпионом, 22 июля, Португалией 27 июля и Нидерландами, занявшими второе место на предыдущем турнире, 1 августа. Все эти матчи пройдут в Новой Зеландии.
15 июля британский футбольный журнал FourFourTwo опубликовал статью о женской сборной Вьетнама.
В статье говорилось, что состав женской сборной Вьетнама на чемпионат мира 2023 года будет назван этим летом, поскольку страна собирается впервые в своей истории принять участие в турнире.