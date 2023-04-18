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Вьетнамские фирмы принимают участие в ганноверской промышленной выставке-ярмарке
Подчеркивая важность экологически чистого производства, в этом году выставка привлекает около 4.000 экспонентов из 100 стран мира. Вьетнамская делегация направлена на мероприятие Вьетнамской ассоциацией программного обеспечения и ИТ-услуг (VINASA).
На вьетнамской площадке 17 апреля VINASA совместно с Вьетнамским торговым представительством в Германии провели мероприятие по налаживанию контактов на тему «Промышленная цифровая трансформация».
Ву Фыонг Тхао, директор департамента услуг по развитию бизнеса VINASA, сказала, что ассоциация уже в третий раз направляет вьетнамские фирмы на выставку.
По ее словам, выручка отрасли ИКТ Вьетнама в прошлом году составила около 148 млрд. долл. США, что на 8,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Оборот программного обеспечения и ИТ-услуг составил более 1,97 млрд. долл. США и, как ожидается, достигнет 50 млрд. долл. США и 150 млрд. долл. США в ближайшие 10 и 20 лет соответственно.
До Вьет Ха из торгового представительства сказала, что цифровая трансформация входит в число ключевых секторов сотрудничества, упомянутых Министерством промышленности и торговли Вьетнама и Федеральным министерством экономики и борьбы с изменением климата Германии в протоколе 2-го заседания совместного вьетнамско-немецкого комитета по экономическому сотрудничеству. Это, а также вступление в силу соглашения о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом, благоприятствует тому, чтобы стороны использовали свой потенциал сотрудничества в области технологий, отметила она.
Нгуен Манх Хай, советник, курирующий инвестиционный отдел посольства Вьетнама, сказал, что Германия является одним из крупнейших рынков ИКТ в мире и крупнейшим рынком программного обеспечения в Европе, насчитывающим около 100.000 ИТ-компаний.
Хай отметил, что остается достаточно возможностей для двусторонних инвестиций в цифровые технологии и трансформацию, которые необходимо активно использовать вьетнамской и немецкой сторонам в ближайшем будущем для улучшения сотрудничества и инвестиций в сопутствующие услуги.