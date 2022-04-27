Вьетнамские ученые успешно восстановили работу устаревшего спутника

VNREDSat-1, первый вьетнамский спутник дистанционного зондирования (Фото: Институт космических технологий)

Ученые Института космических технологий при Вьетнамской академии наук и технологий и другие вьетнамские эксперты успешно восстановили серверы управления системой и позволили VNREDSat-1, первому вьетнамскому спутнику дистанционного зондирования, снова делать снимки с 4 апреля, сообщает академия.

VNREDSat-1 — это инструмент проактивного мониторинга, служащий для управления природными ресурсами и окружающей средой, научных исследований и обучения, а также для поддержки реализации задач социально-экономического устойчивого развития и защиты национального суверенитета.

Спутники того же типа имеют средний срок службы 5 лет, но VNREDSat-1 использовались почти 9 лет (с 7 мая 2013 г. по 9 ноября 2021 г.). За это время он выполнил свою роль первой вьетнамской спутниковой системы наблюдения Земли, успешно предоставив ценный источник спутниковых изображений для страны.

9 ноября 2021 года в системе VNREDSat-1 произошла серьезная техническая ошибка, связанная с аппаратным обеспечением хранения оперативных и управляющих данных. Успешное восстановление системы ознаменовало собой этап разработки, принесший ценный опыт инженерам, работающим с ней, и помогший сэкономить большую сумму денег и значительно сократить время, в течение которого спутник не находится на орбите.

С момента возобновления работы 4 апреля спутник сделал 280 фотографий, более 80 из которых высокого качества.

Все эксперты и клиенты считают, что фотографии, сделанные VNREDSat-1, по-прежнему обеспечивают качество и эффективность для обслуживания приложений в области социально-экономического развития и обеспечения оборонной безопасности.



