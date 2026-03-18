Вьетнамские туристы отдают приоритет устойчивому размещению и поддержке местных сообществ

Под зелёными прохладными кокосовыми рощами у морского побережья туристы погружаются в природную среду края Ранг – Муйнэ. (Фото: ВИА)

Туристы всё больше проявляют интерес к вариантам путешествий, приносящим пользу окружающей среде и местным сообществам. Согласно исследованию Agoda, более 81% вьетнамских туристов отмечают, что устойчивость и ответственность являются важными критериями при выборе поездок; при этом 43% ожидают, что значимость этих факторов будет продолжать расти в течение ближайших трёх лет.



«Вьетнамские туристы всё лучше осознают влияние, которое они могут оказывать на окружающую среду и местные сообщества во время своих поездок. Я рад видеть, что всё больше путешественников ищут варианты, позволяющие сохранять туристические направления и одновременно поддерживать местное население», — отметил директор Agoda во Вьетнаме Ву Нгок Лам.



Он также сообщил результаты исследования устойчивого туризма Agoda 2026 года: более трёх четвертей азиатских туристов (77%) уделяют особое внимание устойчивости при планировании поездок в этом году, что значительно выше показателя прошлого года (68%).



Примечательно, что вьетнамские туристы лидируют в Азии по осознанию необходимости снижения воздействия на окружающую среду и углеродного следа: 29% участников опроса назвали это главным мотивом для устойчивых поездок — самый высокий показатель среди всех исследованных рынков (далее следуют Тайвань — 23%, Таиланд — 16%, Республика Корея — 14%, Япония — 13% и др.).



По словам Ву Нгок Лама, данная тенденция также обусловлена растущим вниманием общества к проблемам пластиковых отходов, сохранения морских экосистем и способности популярных прибрежных направлений адаптироваться к изменению климата. В связи с этим вьетнамские туристы всё более тщательно подходят к выбору путешествий — от транспортных средств до мест размещения — стремясь внести вклад в сохранение природных ландшафтов и биоразнообразия в будущем.



Помимо экологического аспекта, вьетнамские туристы также уделяют большое внимание социальным и экономическим последствиям своих поездок для местных сообществ. Более четверти опрошенных (28%) считают, что важнейшим результатом устойчивого туризма является обеспечение того, чтобы расходы туристов приносили пользу местному населению.



45% вьетнамских туристов уверены, что развитие местного бизнеса является наибольшим вкладом туризма в развитие направлений при условии его ответственного управления. Этот показатель подчёркивает стремление туристов поддерживать местных жителей.



Эти данные соответствуют тенденциям развития туристической отрасли Вьетнама, где модель туризма, основанного на местных сообществах, активно развивается по всей стране. В частности, во Вьетнаме уже есть пять деревень, признанных Организацией Объединённых Наций по туризму (ООН-Туризм) «Лучшими туристическими деревнями мира»: Танхоа (провинция Куангчи), Тхайхай (провинция Тхайнгуен), Чакуэ (Дананг), Ло Ло Чай (провинция Туенкуанг) и Куиньшон (провинция Лангшон).



Вьетнам также лидирует в регионе по уровню интереса к объектам размещения с сертификатами устойчивого развития: 43% туристов хотят видеть больше таких вариантов для планирования поездок. Этот спрос соответствует активному внедрению устойчивых практик международного уровня предприятиями размещения во Вьетнаме. В последние годы всё больше туристических направлений и объектов размещения стремятся получить авторитетные международные «зелёные» сертификаты.



Глава Национального управления по туризму Вьетнама Нгуен Чунг Кхань отметил, что в последнее время туристические предприятия всё активнее интегрируют устойчивые элементы в продукты и услуги: всё более популярными становятся экотуризм, туризм с нулевым уровнем выбросов, отдых, ориентированный на природу, культурные и аграрные впечатления.



Особое внимание уделяется использованию международных «зелёных» сертификатов для укрепления репутации, а также активному продвижению историй устойчивого развития через социальные сети. Предприятия также создают «зелёные» туристические продукты и впечатления для путешественников.



Кроме того, Министерство культуры, спорта и туризма Вьетнама утвердило программу «Развитие туризма в направлении зелёного роста», проекты развития экотуризма и туризма на базе местных сообществ. Темы Национального года туризма во Вьетнаме в последние годы также сосредоточены на устойчивом развитии, такие как «Зелёное туристическое направление» (2022 год, провинция Куангнам) и «Зелёная конвергенция» (2023 год, провинция Биньтхуан).



В целях реализации устойчивых и ответственных подходов в туризме в конкретных действиях, по словам Ву Нгок Лама, Agoda продолжает расширять программу Eco Deals в сотрудничестве с Всемирным фондом дикой природы (WWF).



Программа помогает туристам по всей Азии делать более осознанный выбор путешествий, способствуя усилиям по сохранению природы и превращая каждую поездку в позитивное действие для окружающей среды. В этом году бюджет программы составляет 1,5 млн долларов США — самый высокий уровень финансирования за всё время, при этом средства направляются на поддержку природоохранных проектов WWF на 10 рынках.