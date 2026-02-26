Вьетнамские туристы выбирают ИИ для более «умных» путешествий

Иллюстративное фото

Вьетнамские путешественники лидируют в регионе по готовности использовать искусственный интеллект (ИИ) при планировании поездок: 81% респондентов заявили, что намерены опираться на эту технологию во время следующего путешествия, говорится в отчёте Agoda Travel Outlook 2026.

Этот показатель является самым высоким в Азии и существенно превышает региональный средний уровень, составляющий 63%.

Директор Agoda по Вьетнаму Ву Нгок Лам отметил, что вьетнамские пользователи всё активнее обращаются к инструментам ИИ, чтобы оптимизировать свои маршруты. Наиболее распространённые варианты применения - рекомендации по местным достопримечательностям и развлечениям, советы по ресторанам и питанию, составление персонализированного маршрута поездки (30%) и перевод в режиме реального времени (30%).

Данные отражают явный сдвиг в сторону «умных» путешествий, где приоритет отдается гибкости и персонализации.

Как показал отчёт, 86% респондентов либо доверяют информации, сформированной ИИ, либо относятся к ней нейтрально. Среди них 59% заняли нейтральную позицию, а 28% заявили, что активно доверяют ИИ. Такая открытость указывает на значительный потенциал более широкого внедрения по мере того, как туристические решения с интегрированным ИИ становятся более привычными и доступными.

Стремительная цифровая трансформация Вьетнама и расширяющаяся технологическая экосистема ускорили внедрение искусственного интеллекта в повседневную жизнь, от работы и образования до покупок и развлечений. Туризм не стал исключением: путешественники всё активнее используют цифровые инструменты, чтобы повысить удобство и эффективность поездок.

По словам Ву Нгок Лама, впечатляет, насколько открыты вьетнамские путешественники к применению технологий в своих поездках. Такой высокий интерес к ИИ отражает более широкий настрой на любознательность, эффективность и персонализацию.