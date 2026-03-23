Вьетнамские туристические направления привлекают корейских туристов на фоне тренда на «микропутешествия»

Вьетнам вышел на передовые позиции в Республике Корея в рамках набирающего популярность тренда на «микропутешествия», предполагающего выбор направлений, позволяющих получить максимум впечатлений при минимальных затратах времени и средств на поездку.





Согласно последним данным Yanolja Research - южнокорейской компании в сфере туристических технологий, средний житель страны планирует тратить на одну зарубежную поездку около 971 доллара США. Именно этот финансовый предел в сочетании с ограниченным временем отпуска и породил данный тренд.





Со ссылкой на это исследование глобальная многоязычная туристическая медиаплатформа Travel and Tour World (TTW) сообщила, что в прошлом году Вьетнам принял более 4,3 миллиона туристов из Республики Корея из общего числа почти 29,6 миллиона южнокорейцев, совершивших зарубежные поездки. Этот показатель значительно превышает число поездок корейских туристов в соседние конкурирующие направления, такие как Таиланд, Сингапур и Филиппины, что ещё раз закрепляет за Вьетнамом статус одного из ведущих региональных центров восточноазиатского туризма.





TTW также, ссылаясь на опросы аналитической компании Outbox, отметила, что для 41% южнокорейских туристов решающим критерием при выборе поездки стала «экономичность».





Именно способность Вьетнама предлагать инфраструктуру уровня люкс по ценам среднего сегмента стала определяющим фактором его привлекательности. Сочетая удобную продолжительность перелёта, около пяти часов, с высоким качеством сервиса, такие направления, как Дананг и Фукуок, позволяют туристам получить премиальный международный опыт без той финансовой нагрузки, которая обычно связана с дальними поездками.





Как отмечается в статье, устойчивый интерес к Вьетнаму обусловлен также стратегической политикой государства и расширением инфраструктуры. Безвизовый режим сроком на 30 дней для иностранных туристов, посещающих Фукуок, существенно снизил порог въезда, сделав спонтанные поездки для граждан Республики Корея значительно более доступными.





Издание пишет, что по мере того как миллениалы и поколение Z продолжают доминировать на туристическом рынке, спрос на направления, привлекательные для социальных сетей и одновременно экономически доступные, будет сохраняться. По мнению экспертов, нынешний тренд представляет собой не просто постпандемийный всплеск, а фундаментальное изменение в подходах южнокорейцев к планированию досуга. Благодаря акценту на высокое качество впечатлений, удобство доступа и экономическую целесообразность Вьетнам, вероятнее всего, ещё долгие годы будет оставаться одной из ключевых опор выездного туристического рынка Республики Корея.