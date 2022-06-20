Вьетнамские товары увеличивают долю рынка, подтверждая свои позиции на внутри страны

В настоящее время многие вьетнамские потребители выбирают вьетнамские товары, чтобы найти более качественную продукцию. Фото ВИА

Многие предприятия «покоряют» потребителей качеством продукции, проактивно участвуют в крупных мероприятиях по продвижению вьетнамских товаров, чтобы предлагать больше товаров отечественного производства.

Имея разнообразный дизайн, конкурентоспособные цены..., многие продукты под брендом «Сделано во Вьетнаме» все больше завоевывают престиж и высоко ценятся потребителями.

Это также и стратегия «идти на двух ногах» для продвижения экспорта, увеличения охвата в современных розничных каналах сбыта и на традиционных рынках, а также для утверждения своих позиций прямо на внутреннем рынке.

Швейно-текстильные предприятия также очень успешны в своей стратегии покорения внутреннего рынка. Например, успешные компании «may 10, Viet Tien, Duc Giang, Nha Be, Hoa Tho, Hanosimex, TNG ... имеют престижные бренды, «остаются» в сердцах вьетнамских потребителей и получают доход в сотни миллиардов донгов в год.

Г-н Као Хыу Хиеу, генеральный директор Вьетнамской национальной текстильной и швейной группы (Vinatex), поделился, что если 10 лет назад вьетнамские потребители предпочитали использовать готовые товары из-за рубежа из-за низких цен, то сегодня многие люди обращаются к вьетнамской одежде, чтобы искать более качественные продукты.

С Vinatex за пределами рынка Ханоя группа ориентировалась на расширение центров розничной торговли модной одеждой Vinatex в других провинциях, таких как Хошимин, Дананг, чтобы вьетнамские потребители могли найти товары отечественного производства.

Согласно недавнему исследованию компании Nielsen Global Metrology Company, после эпидемии COVID-19 76% вьетнамских потребителей предпочитают отечественные товары, особенно брендовые, с гарантией качества и полезными для здоровья.

Отчасти это связано с тем, что вьетнамские товары становятся все более конкурентоспособными благодаря своему превосходному качеству и разумным ценам. В результате доля вьетнамских товаров в системе распределения увеличивается.

Статистика Минпромторга также показывает, что доля вьетнамских товаров в отечественных супермаркетах всегда достигает показателя 90% и более. Для традиционных розничных каналов доля вьетнамских товаров в магазинах и магазинах шаговой доступности составляет 60% и более. Среди отечественных супермаркетов, имеющих высокую долю вьетнамских товаров, лидируют Co.opmart (90-93%), Satra (90-95%), Vissan (95%), Winmart (63% по коду товара)...

По словам г-жи Ле Вьет Нга, заместителя директора Департамента внутреннего рынка (Министерство промышленности и торговли), для того, чтобы добиться этих успехов, сознание бизнеса сильно сместилось в сторону завоевания потребителей качеством продукции, применяя науку и технологии, передовые управленческие решения для снижения затрат, улучшения качества, дизайна и послепродажного обслуживания, чтобы обслуживать людей все лучше и лучше.

В частности, есть предприятия, которые долгое время были ориентированы на экспортные рынки, но теперь стали больше внимания уделять внутреннему рынку с продукцией, соответствующей стандартам требовательных стран, много делая для развития дистрибьюторской сети на внутреннем рынке или успешного подключения к другим дистрибьюторским предприятиям.

«Сами предприятия также осознают необходимость создания и защиты своих брендов; активно участвовать в крупных мероприятиях по продвижению вьетнамских товаров, чтобы продвигать больше отечественных товаров среди отечественных потребителей, а также зарубежных вьетнамских экспатриантов», — подчеркнула г-жа Ле Вьет Нга.

Изменение осведомленности вьетнамского бизнеса также проявляется в активном участии в мероприятиях в ответ на кампанию «Вьетнамцы отдают приоритет покупке вьетнамских товаров».

На сегодняшний день около 200 вьетнамских предприятий получили награду за типичные продукты вьетнамских брендов в ответ на кампанию в рамках проекта. Вьетнамские предприятия награждаются за продукты и бренды, получают премии, присуждаемые министерствами, отраслевыми и местными властями, за постоянное улучшение своих критериев качества продукции и услуг для сохранения вьетнамских брендов.

В целях дальнейшей эффективной поддержки бизнеса представитель Минпромторга сообщил, что в ближайшее время функциональные подразделения министерства сосредоточатся на эффективной реализации программ и проектов по содействию развитию торговли, развитию вспомогательных отраслей, а также на расширении применения науки и технологии для повышения производительности и конкурентоспособности вьетнамских предприятий.

В частности, цифровая трансформация с помощью приложений электронной коммерции для расширения рынка с помощью современных каналов сбыта в сочетании с электронными платежами и современным транспортом будет в центре внимания, чтобы помочь предприятиям воспользоваться многими рыночными возможностями, благодаря которым повысится участие в цепочках сбыта продукции на внутреннем рынке и за границей.

Кроме этого, будет осуществляться поддержка создания национальных брендов высококачественных вьетнамских продуктов и услуг, пользующихся доверием потребителей, в соответствии с международными обязательствами и соглашениями о свободной торговле нового поколения...



