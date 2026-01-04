Вьетнамские товары расширяют своё присутствие в розничной торговле Франции

По прошествии более чем пяти лет с момента вступления в силу Соглашения о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом (EVFTA) экспорт Вьетнама в Европейский союз, включая Франция, демонстрирует позитивную динамику. Вместе с тем усиление конкуренции сузило первоначальные преимущества, что побудило предприятия переходить от низкодоходной переработки к более проактивной экспортной модели, основанной на соблюдении стандартов и развитии брендов.

По словам Ву Ань Шона, торгового советника Вьетнама во Франции, вывод вьетнамских товаров в зарубежные розничные сети в настоящее время стал стратегическим компонентом повышения национальной конкурентоспособности. Франция, крупный и требовательный рынок с одной из наиболее развитых в Европе систем розничной торговли, выступает своего рода испытательным полигоном для оценки способности вьетнамской продукции соответствовать строгим стандартам и формировать узнаваемость бренда.

Важной вехой стал 2022 год, когда вьетнамский рис впервые вышел в крупные французские сети гипермаркетов, что продемонстрировало не только доступ на рынок, но и устойчивость продукции благодаря качеству и выстроенному брендингу.

Кроме того, «Недели вьетнамских товаров», проводимые дважды в год, в период празднования Лунного Нового года и Праздника середины осени, на протяжении последних пяти лет способствовали тому, что вьетнамская продукция стала более узнаваемой для французских потребителей непосредственно в местах продаж.

Эти усилия реализуются в рамках инициатив Министерство промышленности и торговли Вьетнама, направленных на продвижение прямого участия вьетнамских предприятий в зарубежных распределительных сетях, а также Национальной программы бренда «Vietnam Value». Ключевую роль в достижении результатов сыграло тесное межведомственное взаимодействие в сочетании с трёхэтапным подходом, охватывающим изучение рынка, стандартизацию деятельности предприятий и продвижение продукции непосредственно в торговых залах.

Исходя из практического опыта, Торговое представительство Вьетнама во Франция подчеркнуло важность стандартизации производства с самого начала, отбора ведущих предприятий для формирования эффекта распространения, а также укрепления «мягкой инфраструктуры», прежде всего кадрового потенциала в сфере международной торговли.

Представительство подтвердило, что и впредь будет выполнять роль стратегического моста, содействуя тому, чтобы вьетнамские товары могли конкурировать в крупнейших мировых розничных системах за счёт качества, соблюдения стандартов и развития национального бренда, а не только за счёт объёмов поставок.