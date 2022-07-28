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Вьетнамские товары привлекли внимание на выставке продуктов питания и напитков в Японии

Вьетнамские стенды на Международной выставке продуктов питания и напитков в японском регионе Кансай (Foodex Japan in Kansai 2022) привлекли внимание большого количества местных потребителей и предпринимателей.
  Вьетнамские стенды на выставке. Фото: ВИА  

Вьетнамские стенды на Международной выставке продуктов питания и напитков в японском регионе Кансай (Foodex Japan in Kansai 2022) привлекли внимание большого количества местных потребителей и предпринимателей.

Как передает корреспондент ВИА в Японии, после трех лет перерыва из-за пандемии коронавируса COVID-19, 27 июля в городе Осака открылась Международная выставка продуктов питания и напитков в регионе Кансай. На ней представлены разные продукты и товары из Вьетнама, такие как фрукты, ремесленные и художественные изделия, напитки, пищевые ингредиенты и продукты питания, которые получили позитивные оценки посетителей выставки.

Говоря о вьетнамских продуктах питания, руководитель агентства развития услуг и промышленности японской префектуры Вакаяма господин Тецудзи Сэйдзо отметил: «Я много раз бывал во Вьетнаме и мне очень нравятся вьетнамские блюда. Все блюда, представленные сегодня на выставке, очень вкусные. В последние годы многие молодые японцы проявляют интерес к Вьетнаму и его кухне, поэтому вьетнамские пищевые ингредиенты и продукты питания постепенно становятся все более популярными в Японии и их все легче покупать в нашей стране».

Предприятия по импорту и продаже вьетнамских товаров в Японии также с радостью представляют свои продукты на этой выставке, желая продвижения брендов и расширения рынка сбыта.

Выставка «Foodex Japan», которая впервые была организована в 1976 году, является самой авторитетной и крупнейшей в Японии международной выставкой продуктов питания и напитков. Она ежегодно проводится в Токио и Осаке. По словам торгового представителя Вьетнама в городе Осака, вьетнамские предприятия-участники выставки имеют возможность встретиться с партнерами для продвижения продуктов сельского и рыбного хозяйства, а также для содействия экспорту продуктов питания на такие крупные рынки с высокими требованиями, как Япония.

Стало известно, что Международная выставка продуктов питания и напитков в регионе Кансай (Foodex Japan in Kansai 2022) закроется 29 июля.

ВИА

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