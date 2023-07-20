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Вьетнамские товары лучше проникают на рынок Великобритании
После подписания в минувшие выходные протокола о присоединении Великобритании к CPTPP число стран-участниц CPTPP достигло 12.
Ожидается, что вступление Великобритании увеличит валовой внутренний продукт (ВВП) блока с 12% до почти 16% от общемирового. CPTPP станет дополнительным соглашением наряду с соглашениями о свободной торговле (FTA), которые Великобритания заключила с большинством стран-участниц.
По мнению экспертов, ожидается рост инвестиций между Великобританией и странами-участницами CPTPP благодаря условиям, ограничивающим барьеры и стимулирующим рост внутренних инвестиций.
По состоянию на июнь Великобритания зарегистрировала 530 проектов с иностранными инвестициями на сумму более 4,26 млрд. долл. США во Вьетнаме, заняв 15-е место среди 141 страны и территории, инвестирующих в страну. В прошлом году европейская страна инвестировала в 53 новых проекта во Вьетнаме на сумму 64,3 млн. долл. США.
После того как ЗСТ между Великобританией и Вьетнамом официально вступила в силу 1 мая 2021 года, объем двусторонней торговли в прошлом году вырос до 6,84 млрд. долл. США, увеличившись на 3,4% в годовом исчислении. Из них 6,07 млрд. долл. США составил экспорт Вьетнама в Великобританию, увеличившись на 5,2%, в результате чего положительное сальдо торгового баланса составило около 5,3 млрд. долл. США.
В связи с принятием соглашения CPTPP обе страны видят широкие возможности для скорейшего достижения цели в 10 млрд. долл. США в двусторонней торговле. Наибольшую пользу принесут вьетнамские сельскохозяйственные и рыбные продукты, включая фрукты и овощи, кофе, орехи кешью. Некоторые экспортные товары в Великобританию, которым не были предоставлены налоговые льготы на основании двусторонних соглашений, будут облагаться более льготными налогами в соответствии с CPTPP.
При этом такие товары, как виски и автомобили, составляющие 99% текущего экспорта Великобритании в страны-участницы CPTPP, будут иметь право на налоговые льготы. В то же время Великобритания, скорее всего, будет экспортировать во Вьетнам больше сельскохозяйственной продукции, фармацевтических материалов, передового оборудования и технологий.
Генеральный директор британской компании TT Meridian Ltd Тхай Чан отметил, что вьетнамские сельскохозяйственные продукты, такие как дуриан, помело и апельсин Каофонг, постепенно завоевывают рынок Великобритании.
По его словам, Великобритания предъявляет высокие требования, поскольку обращает внимание не только на цены, но и на экологические, социальные и управленческие стандарты.