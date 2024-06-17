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Вьетнамские товары и продукты питания представлены на ярмарке АСЕАН в Швеции

Сотни вьетнамских товаров во многих областях, таких как сельскохозяйственная продукция, продукты питания, кустарно-художественные изделия, швейно-текстильные изделия, изделия из ротанга, бамбука, а также десятки традиционных блюд были представлены на Ярмарке торговли и кухни АСЕАН 2024, первой в своем роде, которая прошла в Стокгольме, Швеция, 15 июня.

 

Ярмарка была организована Комитетом АСЕАН в Стокгольме (ACS) в сотрудничестве с посольствами шести стран АСЕАН в Швеции, а именно Индонезии, Лаоса, Малайзии, Филиппин, Таиланда и Вьетнама.

Ярмарку посетили президент городского совета Стокгольма Олле Бурелл, представители иностранных дипломатических делегаций в Швеции, сообщества АСЕАН и местные жители.

Ярмарка привлекла большое внимание общественности, так как проходила по случаю подготовки местных жителей к празднованию фестиваля середины лета - одного из самых популярных праздников в Швеции.

По этому случаю посольство Вьетнама в Швеции представило образ страны в области науки, технологий, возобновляемых источников энергии, логистики, высокотехнологичного сельского хозяйства, аквакультуры, туризма и услуг.

Участие Вьетнама в ярмарке помогает приблизить образ страны и народа Вьетнама к шведскому народу и международным друзьям, способствуя развитию двусторонних отношений между Вьетнамом и Швецией и празднованию 55-й годовщины установления дипломатических отношений в этом году.

ВИА/ИЖВ

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