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Вьетнамские товары и продукты питания представлены на ярмарке АСЕАН в Швеции
Ярмарка была организована Комитетом АСЕАН в Стокгольме (ACS) в сотрудничестве с посольствами шести стран АСЕАН в Швеции, а именно Индонезии, Лаоса, Малайзии, Филиппин, Таиланда и Вьетнама.
Ярмарку посетили президент городского совета Стокгольма Олле Бурелл, представители иностранных дипломатических делегаций в Швеции, сообщества АСЕАН и местные жители.
Ярмарка привлекла большое внимание общественности, так как проходила по случаю подготовки местных жителей к празднованию фестиваля середины лета - одного из самых популярных праздников в Швеции.
По этому случаю посольство Вьетнама в Швеции представило образ страны в области науки, технологий, возобновляемых источников энергии, логистики, высокотехнологичного сельского хозяйства, аквакультуры, туризма и услуг.
Участие Вьетнама в ярмарке помогает приблизить образ страны и народа Вьетнама к шведскому народу и международным друзьям, способствуя развитию двусторонних отношений между Вьетнамом и Швецией и празднованию 55-й годовщины установления дипломатических отношений в этом году.