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Вьетнамские товары завоевывают нишу на рынке Великобритании
Большинство основных экспортных категорий Вьетнама продемонстрировали значительный рост. Например, экспорт компьютеров, электроники и их компонентов увеличился на 118,6%; фруктов и овощей — на 50,7%; перца — на 46%; кондитерских изделий и крупяной продукции — на 35%; машин, оборудования и запчастей — на 34,5%; стали — на 34,4%; кофе — на 34%; резиновых изделий — на 33%.
Примечательно, что многие товары с маркировкой «Сделано во Вьетнаме», включая одежду, обувь, инструменты, электронику и продукты питания, появились в хорошо зарекомендовыванных сетях супермаркетов Великобритании. Вьетнамские модные коллекции, такие как летние и осенние линии одежды, представлены в таких крупных розничных сетях, как Marks & Spencer (M&S), занимающей крупнейшую долю рынка одежды в Великобритании, а также в магазинах UNIQLO, NEXT и PRIMARK. Вьетнамские продукты питания, включая морепродукты, лапшу и различные свежие фрукты, теперь доступны в ведущих сетях супермаркетов, таких как Tesco и Sainsbury's, а также в магазинах премиум-класса, таких как Whole Foods и M&S. Вьетнамская продукция также широко представлена в супермаркетах, обслуживающих вьетнамскую диаспору и азиатские рынки, таких как Longdan и Eutek Group.
Хоанг Ле Ханг сказала, что растущая доступность вьетнамских продуктов на полках супермаркетов Великобритании является обнадеживающим признаком, подчеркивающим, что вьетнамские товары становятся все более популярными и занимают свою нишу на британском рынке.
Она объяснила значительный рост вьетнамского экспорта, особенно сельскохозяйственной продукции, за последние три года Соглашением о свободной торговле между Великобританией и Вьетнамом (UKVFTA), которое отменило 94% тарифов на импорт фруктов и овощей. Она также отметила усилия вьетнамских экспортеров и бизнес-сообщества в Великобритании, а также поддержку со стороны уполномоченных агентств в стране.
Она рассказала о ряде мероприятий, проводимых Торговым представительством Вьетнама в Великобритании в поддержку бизнеса, в частности, путем предоставления обновленной информации о местной торговой политике, установления связей между британскими и вьетнамскими предприятиями и предоставления рекомендаций по потребительским предпочтениям, стандартам качества и правилам импорта.
Хоанг Ле Ханг с оптимизмом смотрит на потенциал дальнейшего роста двусторонней торговли, обусловленный соглашением о свободной торговле между Великобританией и сильным экономическим ростом Вьетнама. Недавнее присоединение Великобритании к Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP) еще больше открывает возможности для экспорта, особенно благодаря новым тарифным квотам на такие продукты, как ароматный рис, тунец и мед, что дает вьетнамским экспортерам конкурентное преимущество.
Однако она также отметила такие проблемы, как снижение спроса в Великобритании из-за экономического спада и инфляции, а также увеличение стоимости доставки. По ее словам, применение Великобританией механизма регулирования углеродных границ (CBAM) также повлияет на экспортеров в углеродоемких отраслях, таких как керамика, алюминий, сталь, цемент и удобрения, если они не подготовят стратегию адаптации. Она также указала на конкуренцию со стороны других стран-участниц CPTPP на рынке Великобритании.
Несмотря на эти препятствия, она по-прежнему уверена, что Вьетнам может продолжать использовать возможности стратегического планирования и реформ для устойчивого роста на мировом рынке.