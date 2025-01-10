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Вьетнамские товары доминируют на рынке в преддверии Тэт
В сети Tops Market компании Central Retail Group вьетнамские продукты составляют 90% ассортимента. Супермаркет запустил программу «Вьетнамские деликатесы на вьетнамский Тэт», в рамках которой представлены такие местные продукты, как копченое мясо буйвола, сушеные побеги бамбука и традиционные кондитерские изделия.
Между тем, директор Co.op Mart Ха Донг Нгуен Тхи Ким Зунг прогнозирует рост продаж на 5% по сравнению с прошлым годом. Совместная кампания супермаркета «Приведи Тэт в дом» охватывает 800 торговых точек, предлагая традиционные праздничные мероприятия и демонстрируя товары OCOP («Одна коммуна - один продукт»).
Нгуен Нгок Тханг, заместитель генерального директора компании Saigon Co.op, сообщил, что в ее системе накоплено около 12 000 тонн товаров, что на 30-50% больше, чем в различных категориях продукции, добавив, что товары продаются по стабильным ценам, поскольку потребители экономят в условиях сложной экономической ситуации.
Отечественная продукция также широко представлена на традиционных рынках. Местный ритейлер Нгуен Хоанг Лонг, владелец кондитерского магазина на улице Ханггай, объясняет успех вьетнамских продуктов их конкурентоспособными ценами, которые обычно на 40-50% ниже импортных аналогов, при сохранении сопоставимого качества.
Бывший председатель Ассоциации вьетнамских розничных торговцев Ву Тхи Хау отметила, что вьетнамские предприятия вкладывают большие средства в производственные мощности, чтобы добиться прорыва в области повышения качества, разнообразия продукции и упаковки, сохраняя при этом конкурентоспособные цены по сравнению с импортом.
Она добавила, что приоритет отечественных товаров не только помогает вьетнамским потребителям экономить свои деньги, но и поддерживает внутреннее экономическое развитие.
Для обеспечения продовольственной безопасности в праздничный сезон Ханой выпустил программу стабилизации рынка и план обеспечения безопасности продуктов питания. Город поддерживает безопасное сельскохозяйственное производство, налаживая связи с 1 327 сельскохозяйственными производителями из разных провинций и городов.
По словам Нгуен Кьеу Оань, заместителя директора муниципального департамента промышленности и торговли, в городе накоплены запасы 298 350 тонн риса, 59 670 тонн свинины и других продуктов питания, чтобы удовлетворить спрос покупателей.
По мнению экономистов, в связи с продолжающимися экономическими проблемами потребительские расходы в сезон Тэт будут направлены на экономию, что побудит розничных торговцев увеличить товарные запасы и предложить рекламные акции для стимулирования потребления.