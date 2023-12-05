Báo Ảnh Việt Nam

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Вьетнамские товары доминируют на рождественском рынке

Благодаря красивому дизайну и разумным ценам вьетнамская продукция доминирует на рождественском рынке, и ее предпочитают многие отечественные покупатели. Искусственные елки, сани Санта-Клауса и северные олени начинают появляться по всей столице, особенно на таких улицах, как Ханглыок, Хангма и Лыонг Ван Кан, где продаются предметы декора.

Местные фирмы производят различные рождественские аксессуары, такие как сосновые шишки, костюмы Санта-Клауса, платья Снеурочки и елки, цены на которые выше, чем на импортные, но не слишком.

Нгуен Тхи Нгок из района Бак Ты Лием сказала, что предпочитает товары, произведенные во Вьетнаме, поскольку они изготавливаются вручную, с разнообразным дизайном и доступными ценами.

Помимо предметов праздничного декора, магазины также предлагают прокат костюмов Санты в целях удовлетворения растущего спроса в последние годы.

Эксперты советуют потребителям выбирать продукцию престижных предприятий и уделять больше внимания ее происхождению и качеству, чтобы убедиться в её безопасности для их детей.

ВИА/ИЖВ

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