НОВОСТИ
Вьетнамские товары доминируют на рождественском рынке
Местные фирмы производят различные рождественские аксессуары, такие как сосновые шишки, костюмы Санта-Клауса, платья Снеурочки и елки, цены на которые выше, чем на импортные, но не слишком.
Нгуен Тхи Нгок из района Бак Ты Лием сказала, что предпочитает товары, произведенные во Вьетнаме, поскольку они изготавливаются вручную, с разнообразным дизайном и доступными ценами.
Помимо предметов праздничного декора, магазины также предлагают прокат костюмов Санты в целях удовлетворения растущего спроса в последние годы.
Эксперты советуют потребителям выбирать продукцию престижных предприятий и уделять больше внимания ее происхождению и качеству, чтобы убедиться в её безопасности для их детей.