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Вьетнамские технологии произвели впечатление на ведущем мировом форуме по робототехнике и автоматизации
Посетив выставочный стенд и поддержав вьетнамских инженеров, посол Вьетнама в Австрии Ву Ле Тхай Хоанг высоко оценил их творческий потенциал и стремление к освоению ключевых технологий. Посол подчеркнул, что участие вьетнамских компаний в ICRA 2026 является позитивным сигналом, свидетельствующим о том, что Вьетнам постепенно всё глубже интегрируется в глобальные цепочки создания стоимости высокотехнологичных отраслей.
Среди представленных разработок VinRobotics продемонстрировала гуманоидную роботизированную платформу третьего поколения VR-H3. Эта модель способна работать в открытой среде, свободно передвигаться, взаимодействовать с людьми, перемещать предметы и выполнять операции промышленной сборки.
Генеральный директор компании VinRobotics Нго Куок Хынг отметил: «Вьетнам постепенно переходит от роли производственной площадки к более активному участию в разработке технологий, особенно ключевых технологий в области искусственного интеллекта, робототехники, гуманоидных систем, физического ИИ и генеративного ИИ. Мы убеждены, что вьетнамские инженеры способны внести реальный вклад в развитие мировых технологий, если будут работать в достаточно масштабной, открытой и требовательной среде. Мы хотим показать, что вьетнамские специалисты способны участвовать в решении самых передовых и масштабных технологических задач современной робототехники».
Руководитель отдела сотрудничества и стратегических партнёрств компании VinRobotics Фам Куинь Дао подчеркнула: «VinRobotics сосредоточена на решении задач автоматизированного производства и поддержки эксплуатации в реальных промышленных условиях, таких как заводы и складские комплексы. Гуманоидные роботы особенно подходят для выполнения повторяющихся операций, непрерывной работы, а также задач в тяжёлых, опасных или неблагоприятных условиях производственных предприятий и конвейерных линий. В долгосрочной перспективе мы считаем, что робототехника будет постепенно расширяться на сферы логистики, услуг и другие направления практической деятельности».
Одновременно компания VinDynamics представила гуманоидного робота Dyno — многофункционального помощника для повседневной жизни, ориентированного на использование в системах безопасности, обслуживании посетителей в жилых комплексах, школах и гостиницах, а также для помощи в домашних условиях.
Кроме того, VinDynamics продемонстрировала ключевые компоненты своей экосистемы, включая специализированную систему приводов, роботизированную кисть с уровнем ловкости, соответствующим международным стандартам, а также оптимизированные наборы данных для обучения искусственного интеллекта.
Одним из наиболее заметных событий выставки стал парад роботов, наглядно продемонстрировавший глобальную тенденцию активного выхода робототехники за пределы лабораторий в открытое пространство и повседневную жизнь людей.
Яркое участие VinRobotics и VinDynamics в ICRA 2026 стало не просто коммерческой презентацией, а важной вехой для вьетнамских технологий. В условиях жёсткой глобальной конкуренции в сфере гуманоидных роботов и воплощённого искусственного интеллекта именно активное участие и способность отечественных компаний разрабатывать и интегрировать реальные технологические решения будут определять место Вьетнама в мировой цифровой экономике.