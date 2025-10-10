НОВОСТИ
Вьетнамские текстильные и швейные предприятия ищут возможности расширения доли рынка в Канаде
Торгово-промышленная делегация Ассоциации текстильной и швейной промышленности Вьетнама в этот раз представлена 9 предприятиями с целью расширения рынка и использования возможностей соглашений о свободной торговле. Ранее главным рынком для вьетнамского текстиля были США, на которые приходилось более 40% экспорта. Однако тарифные барьеры последних лет вынудили компании искать новые направления.
Заместитель генерального секретаря Ассоциации Нгуен Тхи Туэт Май в интервью корреспонденту ВИА в Канаде отметила, что главная цель вьетнамских предприятий — расширение доли экспорта на канадский рынок. По её словам, участие Канады в СРТРР открывает налоговые преимущества для Вьетнама, однако самым большим вызовом остаются правила происхождения: вся производственная цепочка — от пряжи и ткани до готовой продукции — должна формироваться в странах-участницах СРТРР.
Вьетнам и Канада вошли в число первых стран, присоединившихся к СРТРР в 2018 году. С тех пор экспорт вьетнамского текстиля в Канаду удвоился — с 600 млн до почти 1,2 млрд долларов США — и, по прогнозам, сохранит рост на уровне 10% в 2025 году, несмотря на изменения в торговой политике Канады.
Глава Канадского агентства по содействию торговле Стив Типман отметил, что, хотя экспорт из Вьетнама растёт быстро, «многие товары пока не соответствуют требованиям СРТРР и облагаются пошлинами на уровне 15–18%». По его словам, канадская сторона сотрудничает с Вьетнамом, чтобы помочь компаниям лучше понять правила происхождения и получать освобождение от налогов.
Прямо во время ярмарки Канадское агентство по содействию торговле совместно с торговым представительством Вьетнама в Канаде организовало семинар по правилам происхождения сырья в рамках СРТРР, особенно в условиях отмены Канадой режима общих тарифных преференций для Вьетнама с начала 2025 года.
Советник по торговле посольства Вьетнама Чан Тху Куинь подчеркнула, что главный посыл для канадских покупателей и производителей — рассматривать Вьетнам не только как источник поставок, но и как надёжного и устойчивого партнёра для долгосрочного сотрудничества, включая совместное производство, продвижение брендов и реализацию будущих проектов в текстильной отрасли.
Вьетнамские компании быстро адаптировались к изменениям на рынке. Например, предприятия «Вьет Хонг» и «Бао Минь», специализирующиеся на производстве тканей и джинсовой одежды, смогли самостоятельно обеспечить выпуск пряжи и её происхождение, выстраивая замкнутые цепочки поставок и гарантируя соответствие даже самым строгим стандартам.
По словам директора Канадской федерации текстильной промышленности Боба Кирке, Канада активно диверсифицирует свои рынки, как и Вьетнам. Он подчеркнул, что у канадского рынка большой потенциал для вьетнамской продукции, особенно одежды:
«Несмотря на неблагоприятные правила для Вьетнама, вы справляетесь очень хорошо. Но нам стоит делать ещё лучше. Многие товары из Вьетнама пока облагаются налогами, и мы хотим отменить их для канадских потребителей».
По итогам ярмарки вьетнамские компании, похоже, нашли пути обхода барьеров, связанных с правилами происхождения, и начали изучать возможности внутренней перестройки производства или кооперации для создания замкнутых цепочек. Это позволит исключить нынешние тарифы на канадском рынке и достичь новой цели — увеличить экспорт ещё на 12% в соответствии с поручением премьер-министра.