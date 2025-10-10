Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Вьетнамские текстильные и швейные предприятия ищут возможности расширения доли рынка в Канаде

Ярмарка текстиля и одежды в Торонто-2025 стала надежной площадкой для вьетнамских компаний, стремящихся к сотрудничеству и использованию преимуществ СРТРР.
  Предприятия текстильной и швейной промышленности переходят на «зелёное» производство, соответствуя высоким требованиям рынка. Фото: Vietnam+)  
На фоне усилий Канады по диверсификации торговых партнёров и стремления Вьетнама увеличить экспорт в эту страну, ярмарка в Торонто-2025 превратилась в авторитетное место встречи для поиска новых партнёров и получения льгот по Соглашению о всеобъемлющем и прогрессивном Транстихоокеанском партнёрстве (СРТРР).

Торгово-промышленная делегация Ассоциации текстильной и швейной промышленности Вьетнама в этот раз представлена 9 предприятиями с целью расширения рынка и использования возможностей соглашений о свободной торговле. Ранее главным рынком для вьетнамского текстиля были США, на которые приходилось более 40% экспорта. Однако тарифные барьеры последних лет вынудили компании искать новые направления.

Заместитель генерального секретаря Ассоциации Нгуен Тхи Туэт Май в интервью корреспонденту ВИА в Канаде отметила, что главная цель вьетнамских предприятий — расширение доли экспорта на канадский рынок. По её словам, участие Канады в СРТРР открывает налоговые преимущества для Вьетнама, однако самым большим вызовом остаются правила происхождения: вся производственная цепочка — от пряжи и ткани до готовой продукции — должна формироваться в странах-участницах СРТРР.

Вьетнам и Канада вошли в число первых стран, присоединившихся к СРТРР в 2018 году. С тех пор экспорт вьетнамского текстиля в Канаду удвоился — с 600 млн до почти 1,2 млрд долларов США — и, по прогнозам, сохранит рост на уровне 10% в 2025 году, несмотря на изменения в торговой политике Канады.

Глава Канадского агентства по содействию торговле Стив Типман отметил, что, хотя экспорт из Вьетнама растёт быстро, «многие товары пока не соответствуют требованиям СРТРР и облагаются пошлинами на уровне 15–18%». По его словам, канадская сторона сотрудничает с Вьетнамом, чтобы помочь компаниям лучше понять правила происхождения и получать освобождение от налогов.

Прямо во время ярмарки Канадское агентство по содействию торговле совместно с торговым представительством Вьетнама в Канаде организовало семинар по правилам происхождения сырья в рамках СРТРР, особенно в условиях отмены Канадой режима общих тарифных преференций для Вьетнама с начала 2025 года.

Советник по торговле посольства Вьетнама Чан Тху Куинь подчеркнула, что главный посыл для канадских покупателей и производителей — рассматривать Вьетнам не только как источник поставок, но и как надёжного и устойчивого партнёра для долгосрочного сотрудничества, включая совместное производство, продвижение брендов и реализацию будущих проектов в текстильной отрасли.

Вьетнамские компании быстро адаптировались к изменениям на рынке. Например, предприятия «Вьет Хонг» и «Бао Минь», специализирующиеся на производстве тканей и джинсовой одежды, смогли самостоятельно обеспечить выпуск пряжи и её происхождение, выстраивая замкнутые цепочки поставок и гарантируя соответствие даже самым строгим стандартам.

По словам директора Канадской федерации текстильной промышленности Боба Кирке, Канада активно диверсифицирует свои рынки, как и Вьетнам. Он подчеркнул, что у канадского рынка большой потенциал для вьетнамской продукции, особенно одежды:

«Несмотря на неблагоприятные правила для Вьетнама, вы справляетесь очень хорошо. Но нам стоит делать ещё лучше. Многие товары из Вьетнама пока облагаются налогами, и мы хотим отменить их для канадских потребителей».

По итогам ярмарки вьетнамские компании, похоже, нашли пути обхода барьеров, связанных с правилами происхождения, и начали изучать возможности внутренней перестройки производства или кооперации для создания замкнутых цепочек. Это позволит исключить нынешние тарифы на канадском рынке и достичь новой цели — увеличить экспорт ещё на 12% в соответствии с поручением премьер-министра.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Стратегия развития логистических услуг Вьетнама на период 2025–2035 годов с перспективой до 2050 года

Стратегия развития логистических услуг Вьетнама на период 2025–2035 годов с перспективой до 2050 года

9 октября заместитель премьер-министра Вьетнама Буи Тхань Шон подписал и утвердил Решение №2229/QĐ-TTg о стратегии развития логистических услуг Вьетнама на период 2025–2035 годов с перспективой до 2050 года.
ПОДРОБНЕЕ

Top