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Вьетнамские студенты завоевали два вторых приза на конкурсе технологий MRC

Студенческие команды из Ирригационного Университета и Университета Кантхо Вьетнама завоевали два вторых приза за технологии мониторинга уровня воды и измерения влажности почвы в конкурсе, инициированном Комиссией по реке Меконг (MRC), который проходил во Вьентьяне, Лаос, 30 и 31 марта. Студенческие команды из Ирригационного Университета и Университета Кантхо Вьетнама завоевали два вторых приза за технологии мониторинга уровня воды и измерения влажности почвы в конкурсе, инициированном Комиссией по реке Меконг (MRC), который проходил во Вьентьяне, Лаос, 30 и 31 марта.

На церемонии награждения 3 апреля организатор вручил победителям четыре приза за 1-е и четыре за 2-е места.

В конкурсе приняли участие 14 команд из 11 университетов стран - членов MRC - Камбоджи, Лаоса, Таиланда и Вьетнама.

Целью проекта был поиск устойчивых и передовых технологий для мониторинга уровня воды, количества осадков, влажности почвы и качества воды в реке Меконг. Конкурс также способствовал повышению профессионального потенциала молодежи, одновременно укрепляя веру в то, что жители бассейна реки Меконг могут решать актуальные проблемы с помощью инноваций и творчества в области технологий.

Продукция всех 11 университетов-участников демонстрируется в национальном конференц-центре Лаоса, где 2-5 апреля проходит 4-й саммит MRC.

MRC, межправительственная организация, созданная в 1995 году в соответствии с Соглашением о Меконге между Камбоджей, Лаосом, Таиландом и Вьетнамом, служит региональной платформой для сотрудничества и обмена знаниями, связанными с Меконгом.

В настоящее время MRC управляет около 250 станциями мониторинга факторов, влияющих на крупнейшую реку Юго-Восточной Азии, таких как гидрология, количество осадков, качество воды, экологическое здоровье, рыболовство и засуха. Однако большинство их технологий мониторинга основаны на импортном оборудовании, которое часто является дорогостоящим, а иногда и устаревшим.

ВИА/ИЖВ

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