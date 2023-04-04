НОВОСТИ
Вьетнамские студенты завоевали два вторых приза на конкурсе технологий MRC
На церемонии награждения 3 апреля организатор вручил победителям четыре приза за 1-е и четыре за 2-е места.
В конкурсе приняли участие 14 команд из 11 университетов стран - членов MRC - Камбоджи, Лаоса, Таиланда и Вьетнама.
Целью проекта был поиск устойчивых и передовых технологий для мониторинга уровня воды, количества осадков, влажности почвы и качества воды в реке Меконг. Конкурс также способствовал повышению профессионального потенциала молодежи, одновременно укрепляя веру в то, что жители бассейна реки Меконг могут решать актуальные проблемы с помощью инноваций и творчества в области технологий.
Продукция всех 11 университетов-участников демонстрируется в национальном конференц-центре Лаоса, где 2-5 апреля проходит 4-й саммит MRC.
MRC, межправительственная организация, созданная в 1995 году в соответствии с Соглашением о Меконге между Камбоджей, Лаосом, Таиландом и Вьетнамом, служит региональной платформой для сотрудничества и обмена знаниями, связанными с Меконгом.
В настоящее время MRC управляет около 250 станциями мониторинга факторов, влияющих на крупнейшую реку Юго-Восточной Азии, таких как гидрология, количество осадков, качество воды, экологическое здоровье, рыболовство и засуха. Однако большинство их технологий мониторинга основаны на импортном оборудовании, которое часто является дорогостоящим, а иногда и устаревшим.