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Вьетнамские студенты в Тяньцзине приветствуют Премьер-министра Фам Минь Тьиня

Утром 24 июня (по местному времени) вьетнамские студенты собрались в Международном аэропорту Тяньцзинь Биньхай, чтобы тепло поприветствовать Премьер-министра Фам Минь Тьиня, прибывшего для участия в 16-й ежегодной встрече новых лидеров Всемирного экономического форума.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь с вьетнамскими студентами в Международном аэропорту Тяньцзинь Биньхай, город Тяньцзинь, Китай. Фото: ВИА  
Это первая рабочая поездка лидера Вьетнама в Китай в 2025 году после государственного визита Генерального секретаря ЦК КПК, Председателя КНР Си Цзиньпина во Вьетнам в апреле текущего года.

Нгуен Тхи Лан Ань – аспирантка, магистрантка по психологии, Тяньцзиньский технологический педагогический университет – поделилась:

«Я чувствую себя глубоко почтённой и гордой тем, что Премьер-министр Фам Минь Тьинь прибыл в Тяньцзинь и принял участие во Всемирном экономическом форуме. Это не только важное дипломатическое событие, но и яркое подтверждение роли и позиции Вьетнама на международной арене.

Для вьетнамских студентов, обучающихся в Китае, как мы, этот визит Премьер-министра является большим источником вдохновения, помогает нам ещё глубже почувствовать заботу Партии и Государства, а также пробуждает дух учёбы, самосовершенствования и осознания нашей роли как культурного моста, способствующего укреплению вьетнамско-китайской дружбы».

Нгуен Бао Нгок – студентка специальности «электронная коммерция и китайский язык», Тяньцзиньский университет – отметила:

«Отношения между Вьетнамом и Китаем в настоящее время развиваются довольно хорошо, особенно в области образования и студенческого обмена. Я верю, что сотрудничество между двумя странами, особенно в образовательной сфере, будет становиться всё более прочным и откроет больше возможностей для молодого поколения лучше понимать друг друга».

Рабочая поездка Премьер-министра Фам Минь Тьиня - это не только важное дипломатическое событие, но и подтверждение растущей роли и позиции Вьетнама на мировой арене.

Премьер-министр примет участие во множестве ключевых мероприятий в рамках 16-й встречи Всемирного экономического форума в Тяньцзине, включая сессии, посвящённые глобальной экономике и трансформации промышленности.

ВИА/ИЖВ

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