НОВОСТИ

Вьетнамские студенты в Москве ярко отметили праздник "Тэт единения 2026"

Событие стало не только возможностью для студентов встретиться и пообщаться в начале нового года, но и пространством вьетнамской культуры с ярко выраженной национальной самобытностью среди зимней Москвы.
Иностранные друзья с воодушевлением участвуют в программе "Тэт единения 2026". (Фото: ВИА)

В атмосфере первых дней весны года Бинь Нго 2026 вечером 21 февраля (по местному времени) в Национальном исследовательском университете "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) в столице России состоялась программа "Тэт единения 2026".

Мероприятие было организовано совместно первичной комсомольской ячейкой и Ассоциацией вьетнамских студентов в НИУ ВШЭ, Национальном исследовательском технологическом университете (НИТУ МИСИС), Московском государственном институте международных отношений (МГИМО) и Московском государственном лингвистическом университете (МГЛУ). Событие стало не только возможностью для студентов встретиться и пообщаться в начале нового года, но и пространством вьетнамской культуры с ярко выраженной национальной самобытностью среди зимней Москвы.

В программе приняли участие Наталия Васильевна Михин — директор Центра развития студенческих инициатив НИУ ВШЭ; Нгуен Куок Хунг — директор Фонда традиций и дружбы Вьетнам – Россия; представители объединений вьетнамских студентов и вьетнамских предприятий в России, а также большое число вьетнамских студентов, обучающихся в Москве.

Выступая на церемонии открытия, представители оргкомитета подчеркнули значение программы "Тэт единения 2026" в укреплении связей внутри общины и создании духовной опоры для студентов, встречающих Тэт вдали от родины. Несмотря на расстояние, дух солидарности и любовь к Отечеству остаются связующей нитью, придающей дополнительную мотивацию для успешной учёбы и самосовершенствования.

Павильон оформлен в ярко выраженном традиционном вьетнамском стиле. (Фото: ВИА)


Зона традиционной кухни стала одной из главных точек притяжения для гостей. Празднично оформленные павильоны с баньчынгом, жареными нэмами, подносом "пяти плодов" воссоздавали атмосферу традиционного Тэта, напоминая о семейном тепле и совместных праздничных трапезах.


Наряду с этим оживлённо проходили народные игры, привлёкшие не только вьетнамских студентов, но и иностранных друзей, способствуя популяризации вьетнамской культуры среди местного сообщества.


Программа "Тэт единения 2026" завершилась в тёплой атмосфере, оставив яркие воспоминания и придав уверенность и дополнительный импульс вьетнамским студентам в Москве вступить в новый год с большими ожиданиями и стремлением к новым успехам.

ИЖВ/ВИА

