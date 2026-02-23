Вьетнамские студенты в Москве ярко отметили праздник "Тэт единения 2026"

Мероприятие было организовано совместно первичной комсомольской ячейкой и Ассоциацией вьетнамских студентов в НИУ ВШЭ, Национальном исследовательском технологическом университете (НИТУ МИСИС), Московском государственном институте международных отношений (МГИМО) и Московском государственном лингвистическом университете (МГЛУ). Событие стало не только возможностью для студентов встретиться и пообщаться в начале нового года, но и пространством вьетнамской культуры с ярко выраженной национальной самобытностью среди зимней Москвы.

В программе приняли участие Наталия Васильевна Михин — директор Центра развития студенческих инициатив НИУ ВШЭ; Нгуен Куок Хунг — директор Фонда традиций и дружбы Вьетнам – Россия; представители объединений вьетнамских студентов и вьетнамских предприятий в России, а также большое число вьетнамских студентов, обучающихся в Москве.

Выступая на церемонии открытия, представители оргкомитета подчеркнули значение программы "Тэт единения 2026" в укреплении связей внутри общины и создании духовной опоры для студентов, встречающих Тэт вдали от родины. Несмотря на расстояние, дух солидарности и любовь к Отечеству остаются связующей нитью, придающей дополнительную мотивацию для успешной учёбы и самосовершенствования.

Павильон оформлен в ярко выраженном традиционном вьетнамском стиле. (Фото: ВИА)





Зона традиционной кухни стала одной из главных точек притяжения для гостей. Празднично оформленные павильоны с баньчынгом, жареными нэмами, подносом "пяти плодов" воссоздавали атмосферу традиционного Тэта, напоминая о семейном тепле и совместных праздничных трапезах.





Наряду с этим оживлённо проходили народные игры, привлёкшие не только вьетнамских студентов, но и иностранных друзей, способствуя популяризации вьетнамской культуры среди местного сообщества.





Программа "Тэт единения 2026" завершилась в тёплой атмосфере, оставив яркие воспоминания и придав уверенность и дополнительный импульс вьетнамским студентам в Москве вступить в новый год с большими ожиданиями и стремлением к новым успехам.