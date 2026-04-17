Вьетнамские студенты в Гуанси выступают мостом, способствующим развитию двусторонних отношений

Генеральный секретарь ЦК КПВ, Президент То Лам с супругой сфотографировались вместе с вьетнамскими студентами в Пекине. Фото: ВИА



На занятиях по специальности «международное образование по китайскому языку» вьетнамские студенты активно участвуют в дискуссиях, научных исследованиях и используют китайский язык как академический инструмент. Многие из них не только осваивают углублённые образовательные программы, но и самостоятельно формируют профессиональные ориентиры, связанные с развитием сотрудничества между Вьетнамом и Китаем. Аспирантка Нгуен Тхи Фыонг, обучающаяся по специальности «теория учебных программ и методика преподавания», отметила, что сосредоточена на изучении китайского языка для расширения доступа к области традиционной китайской медицины, а также на развитии профессиональной компетенции в преподавании китайского языка. По её словам, владение языком будет способствовать расширению академического обмена между вьетнамскими исследователями и Китаем.



По словам секретаря партийного комитета Института международного образования при Гуансийском педагогическом университете Дун Фэна, с 1990-х годов до конца 2025 года вуз подготовил более 5 000 вьетнамских студентов. Эти выпускники сегодня работают в различных сферах - политике, экономике, образовании и культуре, становясь ключевой силой, способствующей развитию вьетнамско-китайских отношений. В настоящее время университет установил партнёрские связи более чем с 20 высшими учебными заведениями Вьетнама.



Примечательно, что Гуансийский педагогический университет имеет давнюю традицию подготовки вьетнамских учащихся. В период с 1950-х по 1970-е годы ряд образовательных учреждений Вьетнама был переведён в Гуанси, где были созданы «школа Юцай» и «школа №92», известные под общим названием «вьетнамские школы». Более 10 000 вьетнамских школьников и студентов прошли обучение здесь, прежде чем вернуться на родину, среди них - многие талантливые специалисты в области образования, культуры и науки и техники.



Помимо учебной деятельности, вьетнамские студенты активно участвуют во внеучебных мероприятиях, в том числе в экскурсионной работе в Музее вьетнамских школ, расположенном на территории университета. Студент Нгуен Куй Хао сообщил, что готовится стать экскурсоводом, стремясь познакомить международных посетителей с историей образовательного обмена между двумя странами и тем самым способствовать распространению ценностей вьетнамско-китайской дружбы.



Музей вьетнамских школ, расположенный в кампусе Юцай Гуансийского педагогического университета и открытый в мае 2010 года, признан единственным в мире музеем, сохраняющим и демонстрирующим историю обучения и жизни вьетнамских студентов за рубежом. В 2025 году музей принял 163 делегации из разных стран, более 3 800 посетителей, включая 48 высокопоставленных делегаций из Вьетнама численностью свыше 1 500 человек.



Вьетнамский преподаватель Нго Хюэ Куан, имеющая почти 20-летний опыт работы по управлению вьетнамскими студентами в университете, отметила, что в последние годы вуз активно проводит набор студентов в Университете социальных и гуманитарных наук Вьетнамского национального университета в Хошимине, а также развивает совместную программу бакалавриата по китайскому языку по модели «2+2». По её словам, эти инициативы способствуют укреплению образовательных связей между народами двух стран.



Секретарь партийного комитета Гуансийского педагогического университета Хэ Цзубин подтвердил, что вуз продолжит выполнять роль моста, развивать традиционную вьетнамско-китайскую дружбу, активизировать сотрудничество в сфере образования и гуманитарные обмены, стремясь создать образцовую модель культурно-образовательного взаимодействия между двумя странами, внося вклад в развитие дружеских отношений в новый период и формирование Сообщества единой судьбы Вьетнама и Китая стратегического значения.