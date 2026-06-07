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Вьетнамские студенты блестяще выступили на конкурсе Huawei ICT Competition

Вьетнамские студенты завоевали крупные награды на глобальном финале конкурса Huawei ICT Competition 2025–2026, который завершился 5 июня в городе Шэньчжэнь провинции Гуандун, Китай.
  Советник-посланник Посольства Вьетнама в Китае Хоанг Ван Туан (пятый слева) фотографируется на память с двумя вьетнамскими командами, завоевавшими награды на конкурсе. Фото: ВИА  

Команда VN.FPTIT, в состав которой вошли Зыонг Ван Хиеп, Буй Ань Дык и Нгуен Минь Тоан из Института почт и телекоммуникаций (PTIT) и Ханойского университета FPT, завоевала первую премию в направлении вычислительных технологий.

Между тем команда ProPTIT в составе Хан Хыу Данга, Чан Хай Лонга и Буй Тхе Винь Нгуена из PTIT завоевала вторую премию в направлении облачных технологий.

В этом году конкурс привлек более 220 тыс. студентов и преподавателей из свыше 2 тыс. колледжей и университетов более чем 100 стран и территорий. По итогам национальных и региональных туров в глобальный финал, проходивший в Шэньчжэне со 2 по 5 июня, вышли более 500 лучших участников из 170 команд, представлявших свыше 40 стран и территорий.

Вьетнам представляли шесть студентов Ханойского университета FPT и Института почт и телекоммуникаций (PTIT), выступавшие в составе двух команд.

В беседе с корреспондентом Вьетнамского информационного агентства в Пекине, говоря об уровне подготовки вьетнамских студентов в сфере информационных технологий, кандидат наук Дао Нгок Фонг, преподаватель PTIT, отметил, что вьетнамские участники производили сильное впечатление на протяжении всего конкурса. В региональном туре для Азиатско-Тихоокеанского региона две вышеупомянутые команды завоевали Гран-при, а еще одна заняла третье место.

Поделившись своими впечатлениями после завоевания первой премии в направлении вычислительных технологий, студент четвертого курса факультета искусственного интеллекта Ханойского университета FPT Зыонг Ван Хиеп отметил, что конкурс предоставил возможность освоить новые технологии и применить знания, полученные в аудиториях, на практике. В ходе мероприятия он участвовал в различных программах ознакомления с технологиями Huawei, что позволило ему обменяться опытом и поделиться своей страстью к технологиям с международными сверстниками.

Он добавил, что конкурс также предоставил вьетнамским студентам ценную возможность подтвердить позиции страны на глобальной технологической арене.

Инициированный компанией Huawei конкурс нацелен на использование международной площадки для соревнования и обмена в целях повышения теоретических знаний, практических навыков и инновационного потенциала в области новых технологий. Он охватывает ряд передовых направлений, включая компьютерные сети, облачные вычисления, искусственный интеллект и большие данные.


ВИА/ИЖВ

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