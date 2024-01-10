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Вьетнамские стрелки завоевали золото на чемпионате Азии по стрельбе из винтовки/пистолета 2024 года
Турнир, организованный с 5 по 18 января, считается отборочным туром Олимпийских игр 2024 года в Париже, где учитываются только отдельные соревнования для получения путевок на Игры.
8 января стрелок Фам Куанг Хи безуспешно участвовал в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров среди мужчин. Таким образом, он все еще не смог получить путевку на Игры и должен возлагать надежды на следующий отборочный раунд чемпионата мира по стрельбе NRA 2024, который запланирован на апрель.
Его товарищ по команде Чинь Тху Винь уже завоевал путевку на Олимпийские игры 2024 года в Париже.