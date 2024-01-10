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Вьетнамские стрелки завоевали золото на чемпионате Азии по стрельбе из винтовки/пистолета 2024 года

Вьетнамцы Чинь Тху Винь и Фам Куанг Хи завоевали золотую медаль в смешанной командной категории в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров на чемпионате Азии по стрельбе из винтовки и пистолета 2024 года, который проходит в Индонезии, объявил 9 января тренировочный совет вьетнамской стрелковой команды.
  Вьетнамский стрелок Фам Куанг Хи. Фото: ВИA  
Между тем, серебряная медаль досталась индийцам Арджуну Чиме и Ритму Сангвану.

Турнир, организованный с 5 по 18 января, считается отборочным туром Олимпийских игр 2024 года в Париже, где учитываются только отдельные соревнования для получения путевок на Игры.

8 января стрелок Фам Куанг Хи безуспешно участвовал в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров среди мужчин. Таким образом, он все еще не смог получить путевку на Игры и должен возлагать надежды на следующий отборочный раунд чемпионата мира по стрельбе NRA 2024, который запланирован на апрель.

Его товарищ по команде Чинь Тху Винь уже завоевал путевку на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

ВИА/ИЖВ

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