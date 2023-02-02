Báo Ảnh Việt Nam

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НОВОСТИ

Вьетнамские спортсмены получат 1 млн. долл. США за золото парижской Олимпиады

Вьетнамские спортсмены, участвующие в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже, которые пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года, получат бонус в размере 1 млн. долл. США за каждую золотую медаль; 500.000 долл. США за серебро и 200.000 долл. США за бронзу. Вьетнамские спортсмены, участвующие в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже, которые пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года, получат бонус в размере 1 млн. долл. США за каждую золотую медаль; 500.000 долл. США за серебро и 200.000 долл. США за бронзу.

Информация была обнародована на церемонии в Ханое 1 февраля, на которой было объявлено об обмене тренировочными программами для вьетнамских спортсменов между Олимпийским комитетом Вьетнама (VOC) и Фондом международной спортивной стратегии (ISF), а также подписан меморандум о взаимопонимании (МВ) между Спонсорской программой VOC и Asong Invest для вьетнамских медалистов Олимпийских игр 2024 года.

Данг Ха Вьет, генеральный директор Главного спортивного управления Вьетнама при Министерстве спорта и туризма, подтвердил, что поддержка ISF создаст «золотой» шанс для Вьетнама поднять свой рейтинг на региональной, континентальной и мировой аренах.

Сер Мианг Н.Г., вице-президент Международного олимпийского комитета, выразил уверенность, что вьетнамские спортсмены смогут добиться высоких результатов на Олимпийских играх 2024 года. Ожидается, что соглашение о сотрудничестве будет способствовать выводу вьетнамского спорта на новые высоты.

ВИА

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