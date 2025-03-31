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НОВОСТИ

Вьетнамские спасатели прибыли в Мьянму для оказания помощи пострадавшим от землетрясения

Делегация вьетнамских спасателей в составе 106 человек из Министерства национальной обороны и Министерства общественной безопасности прибыла в аэропорт Янгона в Мьянме 30 марта днем для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения.
  Вьетнамская спасательная группа прибыла в аэропорт Янгона в Мьянме 30 марта днем. Фото: ВИA  
Военные силы возглавляет генерал-майор Фам Ван Ти, заместитель директора Департамента поисково-спасательных работ при Министерстве национальной обороны, а команду общественной безопасности - полковник Нгуен Минь Хыонг, заместитель директора Департамента пожарно-спасательной полиции при Министерстве общественной безопасности.

В аэропорту вьетнамскую делегацию встречали главный министр региона Янгон У Со Тейн, посол Вьетнама в Мьянме Ли Куок Туан, военный атташе полковник Дао Ван Зуй и сотрудники посольства Вьетнама в Мьянме.
В ответ на просьбу Мьянмы о помощи Вьетнам предложил пакет экстренной помощи на сумму 300 000 долларов США для поддержки усилий по восстановлению после землетрясения.

Начиная с 31 марта, вьетнамские войска начнут поисково-спасательные операции в пострадавших районах, а нуждающимся в помощи населенным пунктам будут распределены предметы первой необходимости.

Этот шаг отражает солидарность партии, государства и народа Вьетнама с Мьянмой, членом АСЕАН, в преодолении и смягчении последствий стихийного бедствия. Он воплощает в себе традицию Вьетнама «любить других так же, как себя», международную ответственность и гуманитарные обязательства страны.

Это развертывание также подтверждает надежность и возможности вьетнамских спасательных сил в международных гуманитарных миссиях.

28 марта заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Буй Тхань Шон вместе с Обществом вьетнамской - мьянманской дружбы направили соболезнования народу Мьянмы.

Совет государственной администрации Мьянмы сообщил, что число погибших в результате разрушительного землетрясения, произошедшего в Мьянме 28 марта, возросло примерно до 1700 человек, 3400 человек получили ранения и 300 числятся пропавшими без вести.

ВИА/ИЖВ

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