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Вьетнамские спасатели прибыли в Мьянму для оказания помощи пострадавшим от землетрясения
В аэропорту вьетнамскую делегацию встречали главный министр региона Янгон У Со Тейн, посол Вьетнама в Мьянме Ли Куок Туан, военный атташе полковник Дао Ван Зуй и сотрудники посольства Вьетнама в Мьянме.
В ответ на просьбу Мьянмы о помощи Вьетнам предложил пакет экстренной помощи на сумму 300 000 долларов США для поддержки усилий по восстановлению после землетрясения.
Начиная с 31 марта, вьетнамские войска начнут поисково-спасательные операции в пострадавших районах, а нуждающимся в помощи населенным пунктам будут распределены предметы первой необходимости.
Этот шаг отражает солидарность партии, государства и народа Вьетнама с Мьянмой, членом АСЕАН, в преодолении и смягчении последствий стихийного бедствия. Он воплощает в себе традицию Вьетнама «любить других так же, как себя», международную ответственность и гуманитарные обязательства страны.
Это развертывание также подтверждает надежность и возможности вьетнамских спасательных сил в международных гуманитарных миссиях.
28 марта заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Буй Тхань Шон вместе с Обществом вьетнамской - мьянманской дружбы направили соболезнования народу Мьянмы.
Совет государственной администрации Мьянмы сообщил, что число погибших в результате разрушительного землетрясения, произошедшего в Мьянме 28 марта, возросло примерно до 1700 человек, 3400 человек получили ранения и 300 числятся пропавшими без вести.