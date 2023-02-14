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Вьетнамские спасатели в гонке со временем, чтобы спасти выживших

По словам полковника Нгуен Минь Кхыонга, поиск пострадавших в развалинах продолжается безотлагательно.
  Разрушенные здания после землетрясения в Антакье, провинция Хатай, Турция, 10 февраля 2023 года. Фото: Синьхоа/ВИА  
В третий день в Турции спасательная команда Министерства общественной безопасности Вьетнама работает в гонкае со временем и смертью, чтобы спасти тех, кто еще жив под завалами.

В беседе с корреспондентом ВИА 13 февраля заместитель директора Департамента противопожарной и спасательной милиции (Министерство общественной безопасности), руководитель команды полковник Нгуен Минь Кхыонг сообщил, что вьетнамские спасатели перешли на новое место в Адыямане. Главная их задача - провести поиск, проверить, есть ли еще жизнь в развалинах, согласуя действие со спасательными отрядами из Китая, Пакистана, Узбекистана.

Полковник Нгуен Минь Кхыонг поделился: «Мы всегда надеемся на возможность выживания людей, потому что были случаи выживания после 15 суток в завалах. Вот почему мы можем полностью надеяться на чудо, на спасения людей. В Турции из-под обломков вытаскивают еще выживших».

Город Адыяман в Турции, где находится вьетнамская команда спасателей, является одним из трех наиболее пострадавших районов в результате землетрясения утром 6 февраля.

ВИА/ИЖВ

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