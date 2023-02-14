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Вьетнамские спасатели в гонке со временем, чтобы спасти выживших
В беседе с корреспондентом ВИА 13 февраля заместитель директора Департамента противопожарной и спасательной милиции (Министерство общественной безопасности), руководитель команды полковник Нгуен Минь Кхыонг сообщил, что вьетнамские спасатели перешли на новое место в Адыямане. Главная их задача - провести поиск, проверить, есть ли еще жизнь в развалинах, согласуя действие со спасательными отрядами из Китая, Пакистана, Узбекистана.
Полковник Нгуен Минь Кхыонг поделился: «Мы всегда надеемся на возможность выживания людей, потому что были случаи выживания после 15 суток в завалах. Вот почему мы можем полностью надеяться на чудо, на спасения людей. В Турции из-под обломков вытаскивают еще выживших».
Город Адыяман в Турции, где находится вьетнамская команда спасателей, является одним из трех наиболее пострадавших районов в результате землетрясения утром 6 февраля.