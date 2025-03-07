Вьетнамские руководители приняли премьер-министра Кыргызстана

Поздравив Кыргызстан со значительными достижениями, достигнутыми в последнее время под руководством президента Садыра Жапарова и администрации правительства, То Лам подтвердил, что Вьетнам высоко ценит свою дружбу с Кыргызстаном, традиционным партнером, который поддерживал вьетнамский народ как в его прошлой борьбе за независимость, так и в нынешних усилиях по развитию. Он назвал эту прочную дружбу бесценным достоянием, созданным лидерами и народами обеих стран.

Он отметил, что за последние более чем три десятилетия политико-дипломатические отношения между двумя странами укрепились, а в торгово-экономическом сотрудничестве наметился положительный прогресс. Однако остается значительный нереализованный потенциал, подчеркнул То Лам, выразив надежду на укрепление сотрудничества во всех областях на основе соглашений и обязательств между обеими сторонами. Обе страны должны максимально использовать преимущества Соглашения о свободной торговле между Вьетнамом и Евразийским экономическим союзом, отметил он.

Выразив свое восхищение первым визитом во Вьетнам, г-н Адылбек Касымалиев сказал, что впечатлен замечательными достижениями Вьетнама в области социально-экономического развития и его растущим международным авторитетом под руководством Коммунистической партии Вьетнама. Он также выразил желание перенять опыт развития Вьетнама.

Во время приема г-нa Адылбекa Касымалиевa президент государства Лыонг Кыонг подтвердил, что партия, государство и народ Вьетнама всегда помнят о поддержке и помощи со стороны народов Советского Союза, в том числе Кыргызстана, в борьбе за национальное освобождение, строительство и экономическое развитие.

Он подчеркнул важность этого визита, который открывает новую главу в отношениях между Вьетнамом и Кыргызстаном, помогая реализовать решимость лидеров двух стран и дальше укреплять двустороннее сотрудничество во всех областях.

Премьер-министр Адылбек Касымалиев проинформировал президента Лыонг Кыонга о продуктивных и содержательных переговорах с премьер-министром Фам Минь Тьинем и отметил, что на него большое впечатление произвело мощное развитие, которого Вьетнам достиг за последние годы. Кыргызстан всегда дорожит отношениями с Вьетнамом и высоко ценит роль страны Юго-Восточной Азии в регионе и мире, подтвердил он, выразив желание и дальше развивать традиционную дружбу и взаимовыгодное сотрудничество между двумя сторонами.

6 марта в Ханое председатель Национального собрания (НС) Чан Тхань Ман встретился с премьер-министром Кыргызстана Адылбеком Касымалиевым, отметив, что официальный визит гостя придаст новый импульс традиционной дружбе и взаимовыгодному многогранному сотрудничеству стран.

Председатель НС Вьетнама оценил продуктивные переговоры между гостем и премьер-министром Фам Минь Тьинем, а также подписанные между двумя сторонами соглашения, которые создают основу для развития всестороннего и плодотворного сотрудничества. Высоко оценив огромную поддержку народами бывшего Советского Союза, в том числе Кыргызстана, усилий Вьетнама по освобождению и развитию страны, Чан Тхань Ман заявил, что Вьетнам дорожит традиционной дружбой с Кыргызстаном, высоко ценит его роль в Центральной Азии и надеется вместе с Кыргызстаном найти новые пути для двустороннего сотрудничества.

Г-н Адылбек Касымалиев заявил, что Кыргызстан ценит двустороннее сотрудничество и желает вместе с Вьетнамом поднять его на новую высоту. Он подчеркнул заинтересованность своей страны в укреплении традиционной дружбы и взаимовыгодного многогранного сотрудничества с Вьетнамом, а также в улучшении через Вьетнам отношений с АСЕАН и странами Юго-Восточной Азии. Кыргызстан также готов служить мостом между Вьетнамом и Центральной Азией, продолжил он.

Обе стороны договорились об углублении парламентских связей, отметив, что парламенты двух стран будут поддерживать тесную координацию и взаимную поддержку на многосторонних парламентских форумах, таких как Межпарламентский союз (МПС) и Совещание спикеров парламентов стран Евразии.

Стороны также будут обмениваться и поддерживать позиции друг друга по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес, расширять двусторонние обмены делегациями высокого уровня, парламентскими комитетами и парламентскими группами дружбы, а также участвовать и развивать совместные инициативы на многосторонних парламентских мероприятиях, проводимых каждой из стран.