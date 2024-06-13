Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Вьетнамские руководители поздравляют с Днем России

По случаю Дня России (12 июня 1990 г. – 12 июня 2024 г.) 12 июня Президент Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) То Лам направил поздравительную телеграмму Президенту РФ Владимиру Путину.
  Иллюстративное изображение: Фото: internet  
По случаю Дня России (12 июня 1990 г. – 12 июня 2024 г.) 12 июня Президент Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) То Лам направил поздравительную телеграмму Президенту РФ Владимиру Путину, Премьер-министр СРВ Фам Минь Тьинь – Премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, Председатель Национального собрания (НС) СРВ Чан Тхань Ман – Председателю Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентине Матвиенко и Председателю Государственной Думы Федерального собрания РФ Вячеславу Володину.

По этому случаю Министр иностранных дел СРВ Буй Тхань Шон направил поздравительную телеграмму в адрес Министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

ВИА/ИЖВ

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Экономика Вьетнама за 5 месяцев 2024 года

Экономика Вьетнама за 5 месяцев 2024 года

За первые 5 месяцев 2024 года средний ИПЦ вырос на 4,03%; иностранные инвестиции увеличились на 2%; общий импортно-экспортный оборот увеличился на 9,1%; количество иностранных посетителей, прибывших во Вьетнам, увеличилось на 64,9%...
ПОДРОБНЕЕ

Самое читаемое

Читать печатные публикации

ФОТО НА ПРОДАЖЕ


Top