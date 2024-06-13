Вьетнамские руководители поздравляют с Днем России

По случаю Дня России (12 июня 1990 г. – 12 июня 2024 г.) 12 июня Президент Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) То Лам направил поздравительную телеграмму Президенту РФ Владимиру Путину, Премьер-министр СРВ Фам Минь Тьинь – Премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, Председатель Национального собрания (НС) СРВ Чан Тхань Ман – Председателю Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентине Матвиенко и Председателю Государственной Думы Федерального собрания РФ Вячеславу Володину.
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