НОВОСТИ
Вьетнамские руководители отдали дань уважения бывшему президенту Лаоса Кхамтаю Сипхандону
После церемонии отдания дани уважения в посольстве Лаоса в Ханое президент государства Лыонг Кфонг в книге соболезнований выразил глубокую скорбь по поводу кончины Кхамтая Сипхандона, выдающегося лидера лаосского народа и стойкого революционера, посвятившего всю свою жизнь делу национальной независимости, счастью народа и процветанию страны.
В своем послании премьер-министр Фам Минь Тьинь выразил мнение, что его кончина - большая потеря для партии, государства и народа Лаоса. Вьетнамские лидеры и народ потеряли большого друга и близкого товарища, который посвятил себя революционному делу обеих стран и особым вьетнамско-лаосским отношениям.
Заместитель председателя НС Нгуен Хак Динь отметил, что НС и народ Вьетнама всегда будут дорожить и ценить неоценимый вклад и поддержку покойного товарища в закладку прочного фундамента и постоянное укрепление практического и эффективного сотрудничества между двумя НС. Его усилия еще больше укрепили великую дружбу, особую солидарность и всестороннее сотрудничество двух стран.
От имени партии, государства и народа Лаоса посол Лаоса во Вьетнаме Кхампхао Эрнтхавань выразил благодарность вьетнамским лидерам за искренние соболезнования, которые отражают редкую, особенную, верную, чистую и глубокую связь между двумя народами.
В тот же день делегации из различных центральных и местных ведомств, министерств и организаций также выразили свое почтение и поставили подписи в книге соболезнований в посольстве, а также в генеральных консульствах Лаоса в Дананге и Хошимине.