Вьетнамские руководители отдали дань уважения бывшему президенту Лаоса Кхамтаю Сипхандону

Высокопоставленная делегация вьетнамского государства во главе с президентом Лыонг Кыонгом приняли участие в поминальной службе в честь Кхамтая Сипхандона, бывшего председателя ЦК Народно-революционной партии Лаоса (НРП) и бывшего президента Лаоса. Фото: ВИA