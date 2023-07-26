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Вьетнамские руководители направили Камбодже поздравления в связи с успешным проведением выборов в 7-й парламент
В то же время премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тьинь в телефонном разговоре со своим камбоджийским коллегой передал ему свои поздравления. Председатель НС Вьетнама Выонг Динь Хюэ передал поздравления председателю НС Камбоджи Самдешу Хенг Самрину.
Генеральный секретарь партии Нгуен Фу Чонг и другие руководители партии и государства поздравили Камбоджу с успешным проведением выборов в НА 7-го созыва, особенно с высокой явкой избирателей, безопасностью, свободой и справедливостью выборов, которые отражают уверенность камбоджийских избирателей в будущем развитии страны.
Они также поздравили КПК с большой победой на выборах и отметили, что результаты выборов еще раз подтвердили роль и авторитет КПК под руководством Самдеча Течо Хун Сена.
Вьетнамские руководители выразили уверенность в том, что в Камбодже вскоре будет сформирован новый НА и новое правительство, которые продолжат вести камбоджийский народ по пути развития мирной, стабильной и процветающей страны, играющей все более заметную роль в регионе и мире в целом.
Говоря об отношениях между Вьетнамом и Камбоджей, они выразили уверенность в том, что добрососедство, традиционная дружба, всестороннее сотрудничество и долгосрочная устойчивость отношений между двумя странами будут и далее укрепляться и развиваться во имя двух народов, сообщества АСЕАН, а также регионального и глобального мира, стабильности, сотрудничества и развития.
По этому случаю заведующий Отделом ЦК КПВ по внешним связям Ле Хоай Чунг и министр иностранных дел Буй Тхань Шон также передали поздравления заведующему Отделом ЦК КПК по внешним связям, заместителю премьер-министра, министру иностранных дел и международного сотрудничества Камбоджи Праку Сокхонну.