Вьетнамские ремесленные изделия на летней ярмарке «NY Now» 2022 в США

С 14 по 17 августа в торгово-промышленном центре Jacob Jarvits, (Нью-Йорк, США) прошла Летняя торговая ярмарка «NY Now», специализирующаяся на представлении ремесленных товаров стран мира. В выставке принимают участие около 950 компаний из 35 стран. Вьетнам является одной из 9 стран, открывших отдельный павильон на выставке.

В мероприятии приняли участие 8 вьетнамских экспортеров ремесленных изделий при поддержке Вьетнамского офиса содействия торговле в Нью-Йорке и Вьетнамской ассоциации экспортеров ремесленных изделий (Vietcraft).

Предприятия привозят на выставку разнообразные игрушки, подарки и предметы быта, изготовленные вручную из осоковых, ротанговых, бамбуковых, шерстяных и керамических материалов.

Посол и глава вьетнамской делегации в Организации Объединенных Наций Данг Хоанг Жанг выступил на мероприятии со вступительным словом, а г-н Ле Ба Нгок, генеральный секретарь Вьетнамской ассоциации экспортеров изделий кустарного промысла, сказал, что вьетнамские изделия ручной работы представлены в 163 странах и территориях со средними темпами роста товарооборота в 9,5% в год, достигнув в настоящее время около 2,2 млрд. долл. США в год.

По продуктам из 10 экспортных позиций с самым большим оборотом Вьетнама, Соединенные Штаты являются крупнейшим рынком, на долю которого приходится 35% от общего объема экспорта.

Большим преимуществом экспорта ремесленных изделий является то, что они имеют большую добавленную стоимость, но требуют небольших капиталовложений в фабричную инфраструктуру, особенно при эффективном использовании дешевых трудовых ресурсов в сельской местности. Только 8 предприятий, участвующих в выставке «Нью-Йорк сейчас», создали рабочие места для более чем 7.000 работников, работающих дома.

Посол Данг Хоанг Жанг выразил надежду, что Вьетнамская ассоциация экспортеров изделий кустарного промысла будет продолжать координировать свои действия с вьетнамскими представительствами в США, чтобы эффективно действовать в качестве моста для изделий кустарного промысла для быстрого увеличения доли рынка в США, создания рабочих мест, искоренения сельской бедности и устойчивого развития Вьетнама практическим и эффективным образом.