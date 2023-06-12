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Вьетнамские рабочие в РК ознакомлены с местными законами
Мероприятие, организованное городским центром поддержки иностранных работников и управлением по труду в рамках Системы выдачи разрешений на трудоустройство Республики Корея (EPS), привлекло большое количество вьетнамских рабочих, которые также получили ответы на свои вопросы.
Встреча была частью серии мероприятий по предоставлению юридических консультаций и поощрению работников возвращаться во Вьетнам по истечении срока их контрактов в соответствии с нормативными актами, с тем чтобы улучшить управление трудовыми ресурсами и оказать им помощь во время их пребывания в РК.
В беседе с Вьетнамским информационным агентством Джин Джонг-Санг, директор центра поддержки иностранных работников в Чанвоне, сказал, что его центр оказывает помощь всем иностранным работникам в различных аспектах.
Он считал, что, поскольку большинство вьетнамцев работают усердно и искренне, они уже завоевали доверие местных работодателей. Однако нелегальный труд по-прежнему остается проблемой, требующей решения.
На сегодняшний день Вьетнам направил в РК более 110 000 работников в рамках программы EPS со средним ежемесячным доходом в размере 1800 долларов США. По данным Министерства труда, по делам инвалидов и социальным вопросам, в настоящее время около 30 000 из 40 000 вьетнамских рабочих в РК работают в рамках EPS.