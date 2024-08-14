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НОВОСТИ

Вьетнамские производители потребительских товаров уделяют больше внимания экологичному производству

Большинство вьетнамских предприятий признали важность устойчивого производства для своей конкурентоспособности и долгосрочного развития в контексте растущей тенденции зеленого потребления.

 

По словам Та Динь Тхи, заместителя председателя Комитета Национального собрания по науке, технологиям и окружающей среде, дистрибьюторы, особенно супермаркеты, озеленяют свои производственные процессы, сокращают количество промежуточной упаковки и отходов, предлагая экологически чистые продукты.

Однако, по его словам, им все еще трудно получить доступ к капиталу и технологиям для реализации своих зеленых стратегий, помимо трудностей с расширением рынка, переработкой отходов и внедрением модели циркулярной экономики.
Заботливые потребители, которые ставят вопросы экологии во главу угла при принятии решений о расходах, стали для предприятий источником стимула для продолжения зеленого производства.

Хо Тунг Бать, заместитель директора Департамента по защите прав потребителей при Национальной комиссии по конкуренции Министерства промышленности и торговли, привел в пример последний отчет, согласно которому доходы от продажи зеленых товаров за последнее время росли примерно на 15% в год, что свидетельствует о повышении осведомленности и активности потребителей. По данным министерства, в период 2021-2023 годов спрос на экологически чистые товары во Вьетнаме увеличивался на 15% ежегодно, и до 72% вьетнамских потребителей готовы платить больше за такие товары.

Хо Тунг Бать подчеркнул, что правительство выпустило различные стратегии и меры, определяющие роль бизнеса в устойчивом производстве и потреблении, а также оказывающие ему информационную и финансовую поддержку.

Чиновник также указал на проблемы, мешающие экологичному производству и потреблению, включая огромные ресурсы, которые приводят к росту цен на продукцию, распространенность фальшивой рекламы, которая подрывает доверие потребителей, и жесткую конкуренцию с импортной продукцией.

По его словам, преимущества вьетнамских компаний заключаются в том, что они используют материалы, произведенные на месте, и сезонные модели производства.

ВИА/ИЖВ

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