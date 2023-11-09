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НОВОСТИ

Вьетнамские продукты питания и напитки – выставка ProPack Vietnam 2023 стартует в Ханое

8 ноября в Ханое открылась 8-я Вьетнамская выставка продуктов питания, напитков и профессиональных упаковочных технологий (VietFood & Beverage - ProPack Vietnam 2023). На площади 5 тыс. кв. м представлено 300 стендов 250 компаний из 10 стран и территорий: Индия, Канада, Тайвань (Китай), Республика Корея (РК), Норвегия, Япония, Китай и Вьетнам.

В выставке, которая продлится до 11 ноября, принимают участие ведущие компании отечественно пищевой промышленности, в частности из Республики Кореи, представляющей такие продукты, как рисовые лепешки, морские водоросли, сушеная хурма, красный женьшень и продукты из него, сушеные и замороженные морепродукты.

Выступая на открытии, вице-председатель Торгово-промышленной палаты Вьетнама Буй Чунг Нгиа отметил, что в последние годы рынок продуктов питания и напитков Вьетнама демонстрирует высокие темпы роста, и что это одна из отраслей, которая, по оценкам отечественного и международного бизнеса, имеет ряд перспектив с точки зрения объема рынка и темпов роста в ближайшем будущем.

По прогнозам Statista, рынок продуктов питания во Вьетнаме в этом году вырастет на 9% и достигнет 96,47 млрд. долл. США при среднем темпе роста около 8,22% в 2023-2027 годах.

По словам Нгиа, выставка предоставит предприятиям и посетителям возможность ознакомиться с новыми тенденциями развития продуктов и технологий в пищевой промышленности и производстве напитков.

По его словам, предполагается, что выставка также поможет предприятиям наладить связи и отношения сотрудничества с отечественными и зарубежными производителями и дистрибьюторами, способствуя расширению их производственно-сбытовых цепочек в глобальном масштабе.

В рамках выставки будут проведены семинары и мероприятия по установлению деловых контактов, направленные на расширение знаний о стандартах, производственных процессах и проблемах в области управления и развития производства и цепочек поставок.

ИЖВ/ВИА

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