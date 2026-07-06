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Вьетнамские продукты питания завоевывают потребителей Гонконга

Ярмарка «Vietnam Food Fair» открылась 4 июля в супермаркете APITA Tai Koo Shing в Специальном административном районе Сянган Китая. Мероприятие стало первым совместным проектом супермаркетов APITA и UNY, управляемых компанией Unicorn Stores Hong Kong, по продвижению высококачественной вьетнамской сельскохозяйственной продукции и продуктов питания среди местных потребителей.
  Прилавок с дурианом в супермаркете APITA. Фото: ВИА  
Выступая на мероприятии, генеральный консул Вьетнама в Сянгане Ле Дык Хань высоко оценила инициативу APITA, UNY и Торгового представительства Вьетнама в Сянгане по организации ярмарки, отметив, что она отражает все более предметный характер экономических и торговых связей между Вьетнамом и Сянганом.

Она подчеркнула, что в 2025 году Сянган оставался пятым по величине иностранным инвестором во Вьетнаме. Двусторонняя торговля также продемонстрировала впечатляющий рост - более чем на 70% за год, при этом экспорт Вьетнама в Сянган увеличился более чем на 90%, что сделало Вьетнам третьим по величине экспортером на этот рынок после материкового Китая и Тайваня (Китай).

Выступая на мероприятии, генеральный консул Вьетнама в Сянгане Ле Дык Хань высоко оценила инициативу APITA, UNY и Торгового представительства Вьетнама в Сянгане по организации ярмарки, отметив, что она отражает все более предметный характер экономических и торговых связей между Вьетнамом и Сянганом.

Она подчеркнула, что в 2025 году Сянган оставался пятым по величине иностранным инвестором во Вьетнаме. Двусторонняя торговля также продемонстрировала впечатляющий рост - более чем на 70% за год, при этом экспорт Вьетнама в Сянган увеличился более чем на 90%, что сделало Вьетнам третьим по величине экспортером на этот рынок после материкового Китая и Тайваня (Китай).

По словам генерального консула, потребители Сянгана проявляют высокий интерес к вьетнамской продукции, такой как рис, кофе, дуриан, кокосовая вода и переработанные продукты питания, и дают ей положительные отзывы. Сельское хозяйство и пищевая промышленность Вьетнама также активно переходят к более экологичному и устойчивому производству, одновременно отвечая строгим международным стандартам.

По ее словам, мероприятие предоставляет местным потребителям возможность познакомиться с авторитетными вьетнамскими брендами, а также способствует продвижению вьетнамской культуры среди зарубежных друзей.

В беседе с корреспондентом Вьетнамского информационного агентства заместитель генерального консула и глава Торгового представительства Вьетнама в Сянгане Ву Тхи Тхюи заявила, что вьетнамская продукция последовательно укрепляет свою репутацию на рынке Сянгана.

Только экспорт продуктов питания в настоящее время оценивается более чем в 400 млн долларов США в год и продолжает расти из года в год. Особой популярностью пользуются вьетнамские морепродукты, свежая сельхозпродукция, включая дуриан, драгонфрут, бананы и помело, а также снеки. Такие продукты, как сушеная рисовая вермишель и сушеная лапша фо, широко известны своим высоким качеством и часто распродаются в супермаркетах.

Ву Тхи Тхюи добавила, что хотя вьетнамская продукция уже давно представлена в APITA и UNY, это первая масштабная рекламная кампания, совместно организованная двумя сторонами. Запуск мероприятия в начале лета, когда потребительский спрос высок, как ожидается, позволит максимально усилить его продвиженческий эффект и еще больше расширить присутствие вьетнамских продуктов питания на рынке Сянгана.

Помимо содействия торговле, ярмарка Vietnam Food Fair также знакомит посетителей с вьетнамской культурой. На церемонии открытия местные жители и гости смогли насладиться традиционным танцем с коническими шляпами в исполнении молодых вьетнамских артистов в «аозай» - традиционном вьетнамском платье. Значительный интерес публики вызвала и кулинарная демонстрация от шеф-поваров APITA и UNY, в ходе которой были представлены свежие спринг-роллы с креветками и авокадо, а также «баньсео» - вьетнамские соленые блинчики.

Ярмарка Vietnam Food Fair проходит одновременно в торговых центрах APITA и UNY до 15 июля. В течение всей акции сеть супермаркетов предлагает специальные скидки на широкий ассортимент продукции, напрямую импортированной из Вьетнама.

ИЖВ/ВИА

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