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Вьетнамские предприятия участвуют в 8-й выставке Китай-Южная Азия
Вьетнамские предприятия демонстрируют ключевые товары страны, такие как морепродукты, кофе, орехи кешью, обувь, деревянные изделия и ремесленные изделия.
На мероприятии представлены 15 выставочных зон, в том числе зоны архитектурной науки и техники, производства, культуры, спорта и туризма, здравоохранения, кофейной промышленности, современного сельского хозяйства, питания и образа жизни. Примечательно, что в этом году впервые будет организован стенд кафе, в котором примут участие более 160 предприятий.
За семь лет проведения выставки в ней приняли участие более 18 000 иностранных компаний, более 4 миллионов посетителей, а объем успешных зарубежных сделок превысил 100 миллиардов долларов США. Она становится выставочной платформой, объединяющей торговлю товарами, продвижение инвестиций, туристическое сотрудничество и культурный обмен, и продолжает играть важную роль в расширении торгового сотрудничества между Китаем и странами Южной Азии.