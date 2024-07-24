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НОВОСТИ

Вьетнамские предприятия участвуют в 8-й выставке Китай-Южная Азия

Более 60 вьетнамских предприятий принимают участие в 8-й выставке Китай-Южная Азия (CSA) и 28-й Куньминской ярмарке импорта и экспорта, которые открылись в городе Куньмин китайской провинции Юньнань 23 июля.
  Товар, представленный на 8-й выставке "Китай-Южная Азия" (CSA). Фото: ВИA  
В мероприятии, которое продлится до 28 июля, принимают участие 2 000 предприятий из 82 стран и территорий по всему миру.

Вьетнамские предприятия демонстрируют ключевые товары страны, такие как морепродукты, кофе, орехи кешью, обувь, деревянные изделия и ремесленные изделия.

На мероприятии представлены 15 выставочных зон, в том числе зоны архитектурной науки и техники, производства, культуры, спорта и туризма, здравоохранения, кофейной промышленности, современного сельского хозяйства, питания и образа жизни. Примечательно, что в этом году впервые будет организован стенд кафе, в котором примут участие более 160 предприятий.

За семь лет проведения выставки в ней приняли участие более 18 000 иностранных компаний, более 4 миллионов посетителей, а объем успешных зарубежных сделок превысил 100 миллиардов долларов США. Она становится выставочной платформой, объединяющей торговлю товарами, продвижение инвестиций, туристическое сотрудничество и культурный обмен, и продолжает играть важную роль в расширении торгового сотрудничества между Китаем и странами Южной Азии.

ВИА/ИЖВ

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