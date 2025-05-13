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Вьетнамские предприятия увеличивают закупки товаров из США
Темпы импорта товаров из США заметно ускорились в первые месяцы 2025 года. Согласно данным, недавно опубликованным Таможенным управлением Вьетнама, в апреле 2025 года страна импортировала американские товары на сумму 1,57 миллиарда долларов США, что на 40,2% больше, чем в апреле 2024 года.
В целом, за первые четыре месяца 2025 года общий объём импорта из США составил 5,7 миллиарда долларов, увеличившись почти на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что эквивалентно приросту в 1,16 миллиарда долларов.
Наибольшую долю в структуре импорта занимают компьютеры, электронные изделия и комплектующие — на сумму 1,82 миллиарда долларов, что на 58,26% больше, чем годом ранее. Также значительные объёмы импорта наблюдаются по таким категориям, как хлопок, машины и оборудование, пластиковое сырьё, корма и ингредиенты для животных, овощи и фрукты и другие.
Ожидается, что импорт из США продолжит расти в ближайшие месяцы, так как крупные вьетнамские предприятия активно реализуют планы по закупке американских товаров с целью сокращения торгового дисбаланса.
В докладе министру промышленности и торговли Нгуен Хонг Зьену, главе правительственной делегации по торговым переговорам с США, компании VNPT, EVN, TKV, Vietnam Airlines, Vietjet, Thaco Industry, Viettel, PVN, Petrolimex, PV Gas и другие подтвердили, что до июня 2025 года они планируют активизировать встречи и работу с американскими партнёрами для скорейшей реализации подписанных соглашений и меморандумов.
Министр Нгуен Хонг Зьен отметил, что Вьетнам в настоящее время заинтересован в закупке крупными объёмами товаров, оборудования и услуг из США, отличающихся высоким качеством и стабильностью поставок. Эти американские товары востребованы во Вьетнаме и одновременно являются сильной стороной США. Взаимодополняющий характер двух экономик — Вьетнама и США — является ключевым фактором для дальнейшего углубления двустороннего экономического и торгового сотрудничества.
Вьетнамские предприятия возлагают большие надежды на переговорный процесс, ожидая снижения таможенных пошлин, что создаст возможности для стимулирования торговли и экономического партнёрства между двумя странами.
Гармонизация торгового баланса
На этой неделе делегация во главе с Министерством финансов Вьетнама проведёт рабочие встречи с американскими государственными структурами и ассоциациями в сферах полупроводников, высоких технологий и банковского сектора. Согласно поручению премьер-министра, Министерство финансов возглавляет делегацию для участия в Инвестиционном саммите SelectUSA 2025, который пройдёт с 11 по 14 мая в штате Мэриленд, США.
Министр финансов Нгуен Ван Тханг выразил уверенность, что участие Вьетнама в этом форуме будет способствовать укреплению торгово-инвестиционного сотрудничества между Вьетнамом и США. По его словам, в этом году вьетнамская делегация — самая многочисленная за всё время участия страны в мероприятии.
В рамках усилий по сбалансированию торгового баланса с США Вьетнам снизил пошлины на ряд потребительских товаров, включая автомобили, соевый шрот, кукурузу для производства кормов, черешню, изюм, древесину, этанол и другие. Ожидается, что список товаров, на которые будут снижены пошлины, расширится по мере продвижения переговоров.
Увеличение объёмов импорта из США благодаря торговому облегчению и снижению пошлин обеспечит доступ потребителей к более качественным и дешёвым товарам, а также даст ощутимую выгоду производителям кормов и торговым предприятиям, снижая их издержки.
Конечно, снижение пошлин также повлечёт за собой рост объёмов импорта, что может влиять на отечественных производителей. В связи с этим вьетнамским компаниям необходимо разрабатывать адаптационные стратегии для повышения конкурентоспособности своей продукции.
Согласно Американской торговой палате во Вьетнаме (AmCham), снижение пошлин как на вьетнамские, так и на американские товары принесёт выгоду обеим сторонам — как бизнесу, так и потребителям двух стран.
Многие американские ритейлеры поддерживают Вьетнам в стремлении добиться прогресса в тарифных переговорах. Советник по торговле До Нгок Хынг, глава торгового представительства Вьетнама в США, сообщил, что такие крупные сети, как Walmart, Target, HomeDepot, Costco рассматривают возможность участия в Vietnam International Sourcing Expo 2025, которая будет организована Министерством промышленности и торговли Вьетнама в сентябре 2025 года.