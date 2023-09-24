НОВОСТИ
Вьетнамские предприятия сокращают расстояние с латиноамериканским рынком
Та Хоанг Линь, директор департамента европейско-американских рынков Министерства промышленности и торговли, сказал, что на протяжении многих лет торговые и инвестиционные отношения между Вьетнамом и Латинской Америкой постоянно растут и расширяются. За пять лет объем двусторонней торговли удвоился с 14,2 млрд долл. США в 2018 году до 23 млрд долл. США в 2022 году. За первые 8 месяцев 2023 года двусторонний товарооборот между Вьетнамом и Латинской Америкой достиг 13,4 млрд долл. США, что на 14% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
По словам Та Хоанг Линя, хотя за первые 8 месяцев экспорт на этот рынок сократился, однако позитивным сигналом является то, что динамика сокращения импорта и экспорта постепенно сужается по сравнению с первыми месяцами года. Кроме того, существуют некоторые рынки с оборотом в 8 месяцев положительного роста по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, что свидетельствует о том, что двусторонняя торговля между Вьетнамом – Латинской Америки демонстрирует признаки восстановления.
Примечательно, что помимо рынков с ведущим товарооборотом в регионе, такими как Бразилия, Мексика, Аргентина, Чили, многие развивающиеся рынки, такие как Панама, Колумбия, Перу, становятся ярким пятном в торговле Вьетнама с Латинской Америкой, демонстрируя впечатляющий рост в последние годы.
Что касается инвестиций, Вьетнам продолжает реализовывать ряд важных инвестиционных проектов в Латинской Америке с капиталом в сотни млн долл. США, таких как проекты развития телекоммуникационных сетей Viettel Group в Перу и Гаити, проекты корпорации Viglacera и компании Thai Binh на Кубе в области инфраструктуры и потребительских товаров производственного ICO в обратном направлении: по состоянию на конец 2022 года во Вьетнам инвестировала 21 латиноамериканская страна со 117 проектами, общий зарегистрированный инвестиционный капитал которых составляет приблизительно 673 млн долл. США.
Представитель коммерческого советника Вьетнама в Чили сказал, что Соглашение о свободной торговле между Вьетнамом и Чили (VCFTA) и всеобъемлющее и прогрессивное Транстихоокеанское партнерство (CPTPP) создали механизм для увеличения Вьетнамом экспорта текстиля и обуви в Чили, включая многие товары с нулевыми экспортными пошлинами.
Кроме того, высокую долю экспорта составляют компьютерные изделия, электронным изделиям и комплектующим, машинам, оборудованию, инструменты и запасные части, а также мебельные изделия из других материалов древесин. Чили в настоящее время является третьим по величине экспортным рынком Вьетнама в Латинской Америке после Бразилии и Мексики.
Татьяна Празерес, заместитель министра внешней торговли Министерства развития, промышленности, торговли и услуг Бразилии, сказала, что Бразилия является крупнейшим торговым партнером Вьетнама в Латинской Америке. Несмотря на то, что две страны находятся на разных концах земного шара, научно-технический и торговый потенциал двух стран сужается, географическое расстояние между ними все больше сокращается, а возможности для бизнеса обеих стран расширяются.
В 2022 году общий двусторонний товарооборот Вьетнама и Бразилии достиг 6,78 млрд долл. США, увеличившись на 6,5% по сравнению с 2021 годом. Экспорт в Бразилию составил 2,24 млрд долл. США, снизившись на 1,3%, а импорт из Бразилии составил 4,55 млрд. долл. США, увеличившись на 10,8%. За первые 7 месяцев 2023 года общий импортно–экспортный оборот Вьетнама и Бразилии достиг 3,86 млрд долл. США, что на 7,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. В частности, экспорт из Вьетнама в Бразилию достиг 1,47 млрд долл. США, увеличившись на 14%, в то время как импорт Вьетнама из Бразилии достиг 2,39 млрд долл. США, снизившись на 17,1% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
Та Хоанг Линь сказал, что в латиноамериканском регионе есть много возможностей для развития сотрудничества, но вьетнамским предприятиям необходимо предпринять необходимые профессиональные шаги. Во-первых, предприятиям необходимо определить направление; потенциальные товары для каждого рынка; подходить и соответствовать стандартам качества, нормативным актам и поставлять товары дистрибьюторским корпорациям, розничным корпорациям латиноамериканских стран.
В дополнение к рынкам с ведущем товарооборотом региона, таким как Бразилия, Мексика, Аргентина, Чили, многие развивающиеся рынки, такие как Панама, Колумбия, Перу, стали ярким пятном торговли Вьетнама с Латинской Америкой, продемонстрировав впечатляющий рост за последние годы.
Ли Хоанг Хай, директор Eurofinsc, сказал, что в условиях текущей рыночной волатильности вьетнамским экспортерам необходимо искать новые развитые рынки. Более того, поставки вьетнамских товаров и сельскохозяйственной продукции на латиноамериканский рынок весьма ограничены, что в основном обусловлено географической удаленностью и сложностями транспортировки.
Нгуен Мань Кыонг, представитель Вьетнамской ассоциации органического сельского хозяйства добавил, что с 2024 года некоторые страны Латинской Америки начали применять правила импорта продуктов, связанных с генетической модификацией. Это возможность для предприятий производить и поставлять экологически чистую и безопасную сельскохозяйственную продукцию для продвижения экспорта на латиноамериканский рынок через каналы распределения товаров.