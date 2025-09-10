Вьетнамские предприятия по производству одежды, текстиля и обуви укрепляют свое присутствие на внутреннем рынке

По данным Министерства промышленности и торговли, внутренний рынок Вьетнама поддерживается молодым населением, ростом доходов и растущим потребительским спросом на качество, стиль и узнаваемость брендов.



Потребители, такие как Фунг Май Хань, жительница Хошимина, говорят, что вьетнамская мода идет в ногу с местными тенденциями, предлагая разнообразные и привлекательные дизайны и продукты.



Фам Ван Вьет, генеральный директор Viet Thang Jean Co., отметил, что после достижения международных стандартов устойчивого развития на таких рынках, как ЕС, США и Япония, компания переключила свое внимание на внутреннюю дистрибуцию. Это решение принесло 15–20 % годового роста, а в последние годы объем электронной коммерции вырос на 30–40 %. «Положительные отзывы потребителей дают нам уверенность в том, что мы будем продолжать расти на внутреннем рынке», - сказал он.



По словам Фань Тхи Тхань Суан, вице-председателя и генерального секретаря Вьетнамской ассоциации производителей кожи, обуви и сумок, в обувной отрасли вьетнамские компании в настоящее время занимают около 40 % рынка, в основном в сегменте среднего ценового диапазона. В условиях замедления мировой торговли внутренний рынок служит важным буфером, и компании активно расширяют дистрибуцию и присутствие брендов в Интернете.



Однако конкуренция очень высока. Во Вьетнаме работает около 200 международных модных брендов, которые имеют значительные преимущества в области маркетинга и затрат. В отличие от них, местные компании сталкиваются с высокими производственными затратами и расходами на маркетинг, которые могут составлять до 30 % от цены продукции. Многие предприятия не имеют достаточных ресурсов для инвестиций в дизайн продукции, маркетинговые исследования и брендинг, что затрудняет поддержание долгосрочного роста на внутреннем рынке.



Фам Ван Вьет отметил, что вьетнамские предприятия часто экспортируют ограниченные линейки продуктов, а выход на внутренний рынок требует дорогостоящих повторных инвестиций. Окупаемость затрат может занять пять лет, и многие компании терпят неудачу в течение первых двух лет.



Рынок также наводнен контрафактной и некачественной импортной продукцией, в то время как импорт сырья облагается налогом в размере 5–10 %, в отличие от полностью собранной импортной продукции, которая не облагается налогом, что ставит местных производителей в невыгодное положение.



Фрагментация внутренней цепочки поставок в сфере моды еще больше ослабляет конкурентоспособность, поскольку местных поставщиков материалов мало, а координация в отрасли ограничена.



Эксперты призвали компании усилить свои возможности в области дизайна и производства, сосредоточиться на устойчивом развитии и внедрить экологичные практики, такие как использование переработанных и натуральных волокон. Многие отечественные продукты теперь соответствуют стандартам ЕС, США и Японии, и компании надеются, что вьетнамские потребители все больше будут признавать их ценность.



Фань Тхи Тхань Суан призвала к ужесточению правил качества и поддержке создания брендов, чтобы исключить некачественные товары и повысить доверие потребителей.



Фан Ван Тьинь, заместитель директора Департамента внутреннего рынка, подчеркнул необходимость рассматривать местный рынок как основной двигатель роста, а не просто как запасной вариант. Министерство промышленности и торговли продвигает политику локализации цепочек поставок и разрабатывает платформу электронной коммерции, чтобы помочь малым и средним предприятиям бороться с контрафактом и расширять охват.



Чтобы превратить внутренний рынок в настоящий двигатель роста, эксперты посоветовали вьетнамским компаниям привести качество продукции и идентичность бренда в соответствие с ожиданиями потребителей, сохранив при этом свои экспортные преимущества. Таким образом, внутренний рынок станет прочной основой для долгосрочного развития отрасли.