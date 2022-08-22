Вьетнамские предприятия ограничены в глобальной цепочке поставок

В настоящее время вьетнамские предприятия имеют ограниченное участие в глобальной цепочке поставок и не принимают активного участия в цепочке создания стоимости многонациональных корпораций во Вьетнаме.

Фам Туан Ань, заместитель директора Агентства промышленности Министерства промышленности и торговли, сказал, что в настоящее время во Вьетнаме насчитывается около 5.000 перерабатывающих и производственных предприятий, занимающихся поставкой запасных частей для автомобильной и механической промышленности.

При чем 70% предприятий поставляют отечественным производителям, 8% поставляют экспортерам и 17% занимаются поставками обоим.

Только около 30% предприятий поддерживающей отрасли присоединились к глобальной цепочке поставок и цепочке создания стоимости.

Эта связь слаба по многим причинам, главной из которых является ограниченность внутренних ресурсов отрасли, сказал Ань.

До Тхи Тхуй Хыонг, вице-президент Вьетнамской ассоциации вспомогательных отраслей, сказал, что специфика отрасли требует капитала и технологий, которые являются двумя слабыми сторонами вьетнамских предприятий.

Кроме того, связь между предприятиями во Вьетнаме все еще ограничена и, можно сказать, слаба. Они не в полной мере осознавали большие преимущества связей с местным бизнес-сообществом или между отечественными и иностранными предприятиями.

Ань также признал, что Вьетнам в настоящее время не имеет ведущего бизнеса в отрасли.

Уровень предприятий и качество человеческих ресурсов по-прежнему были ограничены. На научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, а также разработку новых продуктов не обращали внимания, и не хватало инвестиционного капитала.

Между тем, он добавил, что выделение ресурсов для реализации политики поддержки развития поддерживающей отрасли по-прежнему неэффективно из-за дублирующих друг друга коллизий разных законов.

«Мы должны укреплять связи между отечественными предприятиями, сектором ПИИ и мировым рынком, чтобы воспользоваться возможностями соглашений о свободной торговле времен четвертой промышленной революции, чтобы промышленные предприятия страны могли более активно участвовать в глобальной цепочке создания стоимости», — сказал Ань.