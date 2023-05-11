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НОВОСТИ

Вьетнамские предприятия инвестировали за рубеж почти 22 млрд. долл. США

По данным Агентства иностранных инвестиций при Министерстве планирования и инвестиций, по состоянию на конец апреля в зарубежных странах Вьетнам насчитал 1.643 действующих проекта на сумму 21,93 млрд. долл. США. По данным Агентства иностранных инвестиций при Министерстве планирования и инвестиций, по состоянию на конец апреля в зарубежных странах насчитывалось 1643 действующих проекта с вьетнамскими инвестициями с общим капиталом 21,93 млрд. долл. США.

Вьетнамские инвесторы вложили капитал в 13 секторов, среди которых лидирующую позицию заняли информационно-коммуникационные технологии (почти 69% от общего объема), за ними следуют агро-лесо-рыболовство, перерабатывающий и обрабатывающий производственный и горнодобывающий секторы.

За первые четыре месяца этого года во Вьетнаме был лицензирован 41 новый проект в 20 странах и территориях с общим объемом инвестиций в 140 млн. долл. США, что на 51% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Инвестиционные корректировки были внесены в 11 проектов, что привело к увеличению капитала на 13,5 млн. долл. США.

Иностранные инвестиции Вьетнама, состоящие из новых и скорректированных инвестиций, достигли 153,5 млн. долл. США за первые четыре месяца этого года, что на 53,2% меньше, чем в прошлом году.

Иностранные инвестиции Вьетнама, состоящие как из новых инвестиций, так и из скорректированных, достигли 153,5 млн долларов США за первые четыре месяца этого года, что на 53,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

ВИА/ИЖВ

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