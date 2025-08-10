Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Вьетнамские потребители активно переходят к цифровым покупкам

Согласно последнему отчету консалтинговой компании YouNet ECI, специализирующейся на развитии электронной коммерции, вьетнамские потребители тратят в среднем более 1,233 трлн донгов (48 млн долларов США) на онлайн-покупки каждый день, что подчеркивает высокую покупательную способность онлайн-каналов на фоне продолжающегося перехода к цифровому потреблению. Примечательно, что сектор товаров повседневного спроса (FMCG) остается ключевым фактором роста, увеличившись на 167% в TikTok Shop и на 20% в Shopee.

Эта тенденция отражает растущую популярность покупок продуктов питания и товаров первой необходимости онлайн, особенно среди молодежи.

В этой гонке, наряду с международными платформами электронной коммерции, вьетнамский ритейлер Saigon Co.op также ускоряет свою цифровую трансформацию, чтобы оставаться конкурентоспособным. В 2025 году компания продолжит модернизацию своей платформы электронной коммерции Co.opOnline, добавив в нее более удобный интерфейс и ряд функций, таких как быстрые покупки по категориям, отслеживание заказов, персонализированные предложения по продуктам и возможность совершать покупки как онлайн, так и офлайн.

Цель модернизации этой платформы - облегчить потребителям доступ к высококачественным товарам первой необходимости, а также предоставить отечественным предприятиям конкурентное преимущество, поскольку все больше покупателей предпочитают известные бренды и профессиональные услуги, говорится в сообщении Saigon Co.op.

ИЖВ/ВИА

