Вьетнамские потребители активно переходят к цифровым покупкам
Эта тенденция отражает растущую популярность покупок продуктов питания и товаров первой необходимости онлайн, особенно среди молодежи.
В этой гонке, наряду с международными платформами электронной коммерции, вьетнамский ритейлер Saigon Co.op также ускоряет свою цифровую трансформацию, чтобы оставаться конкурентоспособным. В 2025 году компания продолжит модернизацию своей платформы электронной коммерции Co.opOnline, добавив в нее более удобный интерфейс и ряд функций, таких как быстрые покупки по категориям, отслеживание заказов, персонализированные предложения по продуктам и возможность совершать покупки как онлайн, так и офлайн.
Цель модернизации этой платформы - облегчить потребителям доступ к высококачественным товарам первой необходимости, а также предоставить отечественным предприятиям конкурентное преимущество, поскольку все больше покупателей предпочитают известные бренды и профессиональные услуги, говорится в сообщении Saigon Co.op.