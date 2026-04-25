Вьетнамские машиностроительные предприятия активнее интегрируются в глобальные цепочки поставок

Делегация почти 20 вьетнамских предприятий, работающих в сферах машиностроения, изготовления пресс-форм, автоматизации и вспомогательных отраслей промышленности, представляет свою продукцию и потенциал на выставке Hannover Messe 2026, которая проходит с 20 по 24 апреля в Ганновере, административном центре федеральной земли Нижняя Саксония, Германия.

На фоне продолжающихся изменений в глобальных цепочках поставок и усилий немецких компаний по снижению рисков сотрудничество с новыми рынками привлекает все больше внимания. Старший директор по международным связям Hannoverimpuls, агентства по содействию торговле и инвестициям города, Петер Айзеншмидт отметил, что изменения в мировой экономике побуждают компании искать альтернативные рынки. По его словам, Вьетнам и Юго-Восточная Азия становятся важными направлениями, вызывающими интерес у немецкой промышленности.

Доктор Чыонг Тхи Тьи Бинь, заместитель председателя и генеральный секретарь Ассоциации предприятий вспомогательной промышленности Вьетнама (VASI), отметила заметный рост интереса Германии к производственному сектору Вьетнама, назвав страну «восходящей звездой» мировой промышленности. По ее словам, если десять лет назад выставка Hannover Messe в основном была сосредоточена на производственном оборудовании и автоматизации, то экспозиция 2026 года отражает явный сдвиг в сторону искусственного интеллекта (ИИ) и систем автоматизации, основанных на данных.

Столкнувшись с нехваткой квалифицированной рабочей силы, вьетнамские промышленные предприятия ускоряют автоматизацию и внедряют решения машинного зрения на базе ИИ для снижения зависимости от ручного труда. Этот сдвиг стимулирует более широкое применение передовых технологий и систем данных, особенно среди малых и средних предприятий производственного сектора.

На Hannover Messe предприятие представило решения для автоматизации производства, а также комплектующие для автомобильной, мотоциклетной промышленности и отрасли бытовой техники. Председатель компании Лыонг Дык Тху выразил уверенность в ее технологическом потенциале, сославшись на опыт реализации высокоавтоматизированных промышленных проектов во Вьетнаме. Он отметил высокий интерес со стороны европейских партнеров, особенно после того, как они узнают о вьетнамском происхождении продукции.

Однако Лыонг Дык Тху признал, что один из ключевых вызовов для вспомогательной промышленности Вьетнама заключается в более глубокой интеграции в глобальные цепочки поставок. Поэтому участие в международных торговых ярмарках рассматривается как стратегический шаг, позволяющий продемонстрировать возможности, получить заказы и выстроить долгосрочные партнерские отношения. Он также подчеркнул необходимость увеличения инвестиций и усиления политической поддержки, чтобы помочь вьетнамским предприятиям, особенно частному сектору, повысить конкурентоспособность.

Hannover Messe 2026 привлекла около 3 500 компаний из более чем 60 стран и территорий. Основное внимание на выставке уделяется трем ключевым направлениям. Это интеллектуальное производство, цифровые экосистемы и энергетика для промышленности. Основанная в 1947 году, ярмарка прошла путь от послевоенной инициативы по развитию экспорта до ведущей мировой платформы промышленных технологий и цифровой трансформации.