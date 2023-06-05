Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Вьетнамские личи, лонган стремятся к увеличению доли рынка в Сингапуре

Торговое представительство Вьетнама в Сингапуре работает над продвижением экспорта вьетнамских фруктов, в частности лонгана и личи, в Сингапур.
  Иллюстративное изображение (Источник: ВИА)  
Торговое представительство Вьетнама в Сингапуре работает над продвижением экспорта вьетнамских фруктов, в частности лонгана и личи, в Сингапур.

Соответственно, в островном государстве был проведен ряд мероприятий, включая программу Недели вьетнамских товаров, а также мероприятия по налаживанию деловых связей и тестированию личи.

Дальнейшая поддержка со стороны Торгового представительства Вьетнама также доступна для любых вьетнамских населенных пунктов и предприятий, намеревающихся экспортировать свежие личи и лонган на рынок.

По данным сингапурской бизнес-администрации, в прошлом году страна потратила 6,78 млн сингапурских долларов (5,02 млн. долл. США) и 4,6 млн сингапурских долларов на импорт свежих личи и лонгана, соответственно. Из этой суммы поставки этих двух фруктов из Вьетнама стоили 43.000 сингапурских долларов и 4.000 сингапурских долларов.

Вьетнамские личи и лонган уже поступили на многие требовательные рынки, такие как Япония, Республика Корея и Австралия. Благодаря их качеству, бренду и потенциалу, они имеют все шансы закрепиться в Сингапуре.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

ПОДРОБНЕЕ

Top