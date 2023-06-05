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Вьетнамские личи, лонган стремятся к увеличению доли рынка в Сингапуре
Соответственно, в островном государстве был проведен ряд мероприятий, включая программу Недели вьетнамских товаров, а также мероприятия по налаживанию деловых связей и тестированию личи.
Дальнейшая поддержка со стороны Торгового представительства Вьетнама также доступна для любых вьетнамских населенных пунктов и предприятий, намеревающихся экспортировать свежие личи и лонган на рынок.
По данным сингапурской бизнес-администрации, в прошлом году страна потратила 6,78 млн сингапурских долларов (5,02 млн. долл. США) и 4,6 млн сингапурских долларов на импорт свежих личи и лонгана, соответственно. Из этой суммы поставки этих двух фруктов из Вьетнама стоили 43.000 сингапурских долларов и 4.000 сингапурских долларов.
Вьетнамские личи и лонган уже поступили на многие требовательные рынки, такие как Япония, Республика Корея и Австралия. Благодаря их качеству, бренду и потенциалу, они имеют все шансы закрепиться в Сингапуре.