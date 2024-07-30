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Вьетнамские лидеры благодарят мировое сообщество за соболезнования в связи с кончиной Генерального секретаря партии Нгуен Фу Чонга

Вьетнам направил письма и послания лидерам стран, международных организаций, политических партий и международным друзьям, чтобы выразить благодарность за искренние соболезнования в связи с кончиной Генерального секретаря партии Нгуен Фу Чонга.
Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонг. Фото: ВИA
Благодарственные письма и послания были направлены Центральным комитетом Коммунистической партии Вьетнама, президентом То Ламом, премьер-министром Фам Минь Тьинем, председателем Национального собрания Чан Тхань Маном, постоянным членом секретариата ЦК КПВ Лыонг Кыонгом и другими партийными и государственными деятелями.

В этих посланиях вьетнамские лидеры подтвердили свою приверженность выполнению пожеланий генерального секретаря Нгуен Фу Чонга, углубляя дружбу и сотрудничество между Вьетнамом и другими странами и глобальными партнерами, стремясь к взаимной выгоде всех стран и продвижению мира, сотрудничества и процветания в регионе и мире.

За последние дни лидеры 103 стран и территорий, а также 32 международных организаций направили около 500 писем и посланий с соболезнованиями Вьетнаму и семье покойного лидера. Они выразили глубокую привязанность, глубокую скорбь и безмерное уважение к Генеральному секретарю Нгуен Фу Чонгу, отметив его вклад в развитие Вьетнама и его отношений с международными партнерами. Кроме того, они выразили твердое желание укреплять сотрудничество с Вьетнамом во всех секторах.

Около 100 международных делегаций возложили цветы во Вьетнаме, а еще более 3500 человек почтили память главы партии во вьетнамских дипломатических представительствах по всему миру.

Генеральный секретарь партии Нгуен Фу Чонг скончался в Ханое 19 июля в возрасте 80 лет.

ВИА/ИЖВ

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