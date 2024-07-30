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Вьетнамские лидеры благодарят мировое сообщество за соболезнования в связи с кончиной Генерального секретаря партии Нгуен Фу Чонга
В этих посланиях вьетнамские лидеры подтвердили свою приверженность выполнению пожеланий генерального секретаря Нгуен Фу Чонга, углубляя дружбу и сотрудничество между Вьетнамом и другими странами и глобальными партнерами, стремясь к взаимной выгоде всех стран и продвижению мира, сотрудничества и процветания в регионе и мире.
За последние дни лидеры 103 стран и территорий, а также 32 международных организаций направили около 500 писем и посланий с соболезнованиями Вьетнаму и семье покойного лидера. Они выразили глубокую привязанность, глубокую скорбь и безмерное уважение к Генеральному секретарю Нгуен Фу Чонгу, отметив его вклад в развитие Вьетнама и его отношений с международными партнерами. Кроме того, они выразили твердое желание укреплять сотрудничество с Вьетнамом во всех секторах.
Около 100 международных делегаций возложили цветы во Вьетнаме, а еще более 3500 человек почтили память главы партии во вьетнамских дипломатических представительствах по всему миру.
Генеральный секретарь партии Нгуен Фу Чонг скончался в Ханое 19 июля в возрасте 80 лет.