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Вьетнамские кулинарные изыски попали в число лучших рыбных блюд Азии

Вьетнамский кисло-сладкий суп и карамелизированная рыба в глиняном горшочке заняли соответственно 11-е и 44-е места в списке 53 лучших азиатских рыбных блюд, составленном кулинарным журналом TasteAtlas.
  Вьетнамское блюдо ca kho to - карамелизированная рыба в глиняном горшочке. Источник: TasteAtlas  
Canh chua ca (кань чуа ка) - кисло-сладкий суп - относится к ряду вьетнамских рыбных супов, известных своим сочетанием сладкого, острого и кислого вкусов. Как правило, эти супы готовятся на бульоне, приготовленном на тамаринде, с кусочками ананаса, помидоров, окры, ростков фасоли и различных овощей. Согласно журналу, сом является основным выбором рыб для приготовления этого блюда, другие варианты могут включать в себя карпа, змееголовых рыб, угря или лосося. Обычно в эти супы добавляют кинзу и подают вместе с рисом.

Этот суп также был признан одним из 35 самых популярных рыбных супов по версии TasteAtlas и занял 5-е место.

Между тем, ca kho to (ка кхо то) - это карамелизированная рыба в глиняном горшочке, а именно - тушеные жирные рыбные кусочки. Как правило, это сом или змееголовые рыбы, блюдо карамелизируется смесью из рыбного соуса, сахара и кокосовой воды, часто в него добавляют нарезанный лук-шалот, лук или чеснок. Это традиционное блюдо в глиняном горшочке подают с рисом.

В список, основанный на количестве голосов, полученных от посетителей и кулинарных экспертов, также вошли индонезийский пемпек - рыбный пирог из измельченного рыбьего мяса и крахмала тапиоки, бангладешский шоршейлиш - рыба хилса, приготовленная в горчичном соусе, и японские суши магуро, оторо и чуторо нигири, в которые добавляется тунец разного сорта и качества.

ИЖВ/ВИА

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