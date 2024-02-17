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Вьетнамские кулинарные изыски попали в число лучших рыбных блюд Азии
Этот суп также был признан одним из 35 самых популярных рыбных супов по версии TasteAtlas и занял 5-е место.
Между тем, ca kho to (ка кхо то) - это карамелизированная рыба в глиняном горшочке, а именно - тушеные жирные рыбные кусочки. Как правило, это сом или змееголовые рыбы, блюдо карамелизируется смесью из рыбного соуса, сахара и кокосовой воды, часто в него добавляют нарезанный лук-шалот, лук или чеснок. Это традиционное блюдо в глиняном горшочке подают с рисом.
В список, основанный на количестве голосов, полученных от посетителей и кулинарных экспертов, также вошли индонезийский пемпек - рыбный пирог из измельченного рыбьего мяса и крахмала тапиоки, бангладешский шоршейлиш - рыба хилса, приготовленная в горчичном соусе, и японские суши магуро, оторо и чуторо нигири, в которые добавляется тунец разного сорта и качества.