Вьетнамские кулинарные изыски блистают на фестивале дружбы в Сеуле

На фестивале посетители могут попробовать на себя и насладиться традиционными блюдами, десертами, культурными представлениями, ознакомиться с туристической информацией, фильмами и многими другими культурными мероприятиями из более чем 70 стран мира.

На кулинарном стенде Вьетнама представлены блюда, которые очень знакомы южнокорейцам, такие как суп «фо» с говядиной и жареные роллы «нэм». Восхитительный вкус супа «фо» и жареных роллов «нэм» произвели хорошее впечатление на многих южнокорейских и международных посетителей.

Сеульский фестиваль дружбы является ежегодным культурным мероприятием, проводимым с 1996 года. Власти Сеула заявили, что они будут стремиться сделать Сеульский фестиваль дружбы местом обмена, где каждый сможет попробовать на себя и насладиться очарованием мира прямо в Сеуле, а также игровой площадкой для того, чтобы иностранные граждане, проживающие в Южной Корее, распространяли культуру своей страны.