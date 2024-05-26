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Вьетнамские кулинарные изыски блистают на фестивале дружбы в Сеуле

Вьетнамский кулинарный стенд произвел сильное впечатление на Сеульском фестивале дружбы 2024, который проходит с 24 по 26 мая и собирает представителей и жителей более 70 стран, живущих, работающих и обучающихся в Республике Корея (РК).

На фестивале посетители могут попробовать на себя и насладиться традиционными блюдами, десертами, культурными представлениями, ознакомиться с туристической информацией, фильмами и многими другими культурными мероприятиями из более чем 70 стран мира.

 

На кулинарном стенде Вьетнама представлены блюда, которые очень знакомы южнокорейцам, такие как суп «фо» с говядиной и жареные роллы «нэм». Восхитительный вкус супа «фо» и жареных роллов «нэм» произвели хорошее впечатление на многих южнокорейских и международных посетителей.

 

Сеульский фестиваль дружбы является ежегодным культурным мероприятием, проводимым с 1996 года. Власти Сеула заявили, что они будут стремиться сделать Сеульский фестиваль дружбы местом обмена, где каждый сможет попробовать на себя и насладиться очарованием мира прямо в Сеуле, а также игровой площадкой для того, чтобы иностранные граждане, проживающие в Южной Корее, распространяли культуру своей страны.

ИЖВ/ВИА

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