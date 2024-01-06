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НОВОСТИ

Вьетнамские компании инвестируют почти 421 миллион долларов США за границу в 2023 году

Объем зарубежных инвестиций Вьетнама, включая вновь зарегистрированный и скорректированный капитал, в 2023 году составил 420,9 млн долларов США, что на 21,2% меньше, чем в 2022 году, сообщает Главное статистическое управление (GSO) при Министерстве планирования и инвестиций. Из этой суммы более 282,7 млн долларов США было зарегистрировано в 124 новых проектах, что на 33,7% меньше, чем в прошлом году, а 138,2 млн долларов США было добавлено к 25 существующим проектам, что в 1,3 раза больше.

Инвестиции в оптовую и розничную торговлю, а также в ремонт автомобилей, мотоциклов, мототехники составили 156,9 млн долларов США, или 37,3% от общего объема.

На втором месте сектор информации и коммуникаций - 120,6 млн долларов США, или 28,7%. За ним следует производство и распределение электроэнергии, газа, горячей воды, пара и кондиционеров - 84,4 млн долларов США, что составляет 20%.

Среди 26 стран и территорий, где работают вьетнамские инвесторы, лидирует Канада с более чем 150,3 млн долларов США (35,7%), за ней следуют Сингапур, Лаос и Куба.

С другой стороны, по состоянию на 20 декабря Вьетнам привлек почти 36,6 млрд долларов США иностранных инвестиций, что на 32,1% больше, чем в прошлом году.

Объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) во Вьетнам в 2023 году достиг 23,18 млрд долларов США - рекордного уровня за последние пять лет и увеличился на 3,5% по сравнению с предыдущим годом.

Эксперты прогнозируют, что Вьетнам и в будущем останется привлекательным направлением для иностранных инвесторов.

ИЖВ/ВИА

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