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Вьетнамские компании инвестируют почти 421 миллион долларов США за границу в 2023 году
Инвестиции в оптовую и розничную торговлю, а также в ремонт автомобилей, мотоциклов, мототехники составили 156,9 млн долларов США, или 37,3% от общего объема.
На втором месте сектор информации и коммуникаций - 120,6 млн долларов США, или 28,7%. За ним следует производство и распределение электроэнергии, газа, горячей воды, пара и кондиционеров - 84,4 млн долларов США, что составляет 20%.
Среди 26 стран и территорий, где работают вьетнамские инвесторы, лидирует Канада с более чем 150,3 млн долларов США (35,7%), за ней следуют Сингапур, Лаос и Куба.
С другой стороны, по состоянию на 20 декабря Вьетнам привлек почти 36,6 млрд долларов США иностранных инвестиций, что на 32,1% больше, чем в прошлом году.
Объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ) во Вьетнам в 2023 году достиг 23,18 млрд долларов США - рекордного уровня за последние пять лет и увеличился на 3,5% по сравнению с предыдущим годом.
Эксперты прогнозируют, что Вьетнам и в будущем останется привлекательным направлением для иностранных инвесторов.